- Spor

Beşiktaş genç yeteneği ile yollarını ayırdı! İşte o isim

Beşiktaş, 21 yaşındaki genç yetenek ile yollarını ayırdı. Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren kulüp, deneyimli ve dinamik bir takım oluşturma peşinde.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Beşiktaş genç yeteneği ile yollarını ayırdı! İşte o isim mask
Beşiktaş genç yeteneği ile yollarını ayırdı! İşte o isim
Beşiktaş genç yeteneği ile yollarını ayırdı! İşte o isim
Haber albümü için resme tıklayın

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Beşiktaş, genç oyuncusu Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşma sağlandı.

Beşiktaş genç yeteneği ile yollarını ayırdı! İşte o isim

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Berkay Vardar ile olan profesyonel ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş genç yeteneği ile yollarını ayırdı! İşte o isim

Berkay Vardar kimdir?

Beşiktaş altyapısından yetişen Berkay Vardar, futbola olan yeteneği ile genç yaşta dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon Moldova'nın Sheriff takımında kiralık olarak forma giyen Vardar, burada toplam 10 maçta 451 dakika süre alarak deneyim kazandı. Ancak bu süre zarfında gol veya asist üretimi yapamadı.

Beşiktaş genç yeteneği ile yollarını ayırdı! İşte o isim

Beşiktaş'ın kadro yapılanması

Beşiktaş, süregelen kadro yapılanma çalışmaları çerçevesinde genç oyuncularla yollarını ayırma veya yeni transferler yapma stratejisini sürdürüyor. Kulüp, gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor ve bu doğrultuda kadrosunu şekillendiriyor.

Geleceğe bakış

Berkay Vardar'ın ayrılışı, Beşiktaş'ın genç oyuncular üzerindeki politikasını ve kadro yapılanma stratejisini yansıtıyor. Kulüp, hem mali disiplini korumak hem de takımın rekabetçiliğini artırmak için dengeli bir kadro planlaması yapmayı amaçlıyor.

# Medya

20 Nis 2024 - 17:52 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL