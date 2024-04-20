Beşiktaş genç yeteneği ile yollarını ayırdı! İşte o isim

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Beşiktaş, genç oyuncusu Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Berkay Vardar ile olan profesyonel ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Berkay Vardar kimdir?

Beşiktaş altyapısından yetişen Berkay Vardar, futbola olan yeteneği ile genç yaşta dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon Moldova'nın Sheriff takımında kiralık olarak forma giyen Vardar, burada toplam 10 maçta 451 dakika süre alarak deneyim kazandı. Ancak bu süre zarfında gol veya asist üretimi yapamadı.

Beşiktaş'ın kadro yapılanması

Beşiktaş, süregelen kadro yapılanma çalışmaları çerçevesinde genç oyuncularla yollarını ayırma veya yeni transferler yapma stratejisini sürdürüyor. Kulüp, gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor ve bu doğrultuda kadrosunu şekillendiriyor.

Geleceğe bakış

Berkay Vardar'ın ayrılışı, Beşiktaş'ın genç oyuncular üzerindeki politikasını ve kadro yapılanma stratejisini yansıtıyor. Kulüp, hem mali disiplini korumak hem de takımın rekabetçiliğini artırmak için dengeli bir kadro planlaması yapmayı amaçlıyor.