"Konuşanlar" programının yapımcısı Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı

Ciddi Yaralanma: Futbol Maçında Kaza

Ünlü komedyen ve "Konuşanlar" programının yapımcısı Hasan Can Kaya, arkadaşlarıyla oynadığı futbol maçı sırasında ciddi bir şekilde yaralandı. Düşme sonucu omuzundan sakatlanan Kaya, şiddetli ağrılar sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Acil Durum: Beş Saatlik Operasyon

Hastaneye varışının ardından yapılan tetkikler sonucunda omzunda kırıklar tespit edilen Hasan Can Kaya, derhal acil bir operasyona alındı. Beş saat süren zorlu bir ameliyat geçiren ünlü komedyenin sağlık durumu hakkında olumlu haberler geldi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstirahat ve Turne Ertelenmesi

Kaza sonrası birkaç gün hastanede istirahat edecek olan Kaya'nın, 24 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı Amerika Birleşik Devletleri turnesi, yaşanan talihsiz olay sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Biletleri haftalar öncesinden tükenen turnenin yeni tarihleri konusunda bilgi verileceği duyuruldu.

Sevenlerine Mesaj Var

Hasan Can Kaya ve ekibi, tüm sevenlerine durum hakkında bilgi vermek ve destekleri için teşekkür etmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmayı planlıyor. Ünlü komedyenin sağlığına kavuşması için gösterilen destek ve iyi dileklere teşekkür edildi.

Bu ciddi olay, Hasan Can Kaya'nın kariyerinde beklenmedik bir duraklama yaratmış olsa da, onun ve ekibinin mümkün olan en kısa sürede sanatına geri dönme arzusu güçlü bir şekilde hissediliyor. Fans ve takipçileri ise onun sağlığı için dua ediyor ve en kısa sürede sahnelerde onu tekrar görebilmek için sabırsızlanıyorlar.