Tesla Model Y Türkiye'de indirimli fiyatlarla satışa sunuldu: Güncel fiyat listesi ve detaylar!

Tesla, Türkiye otomobil pazarında yeni bir döneme adım attı. Elektrikli araç teknolojisinin öncüsü olan şirket, büyük ilgi gören Model Y'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Bu yeni adım, otomobilin başlangıç fiyatını neredeyse yarı yarıya indirerek Tesla'ya olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Fiyat listesinde büyük indirim

Tesla Model Y'nin fiyatı, özellikle 160 kW'lık motor gücü sınırlaması sayesinde düşük ÖTV diliminden faydalanarak önemli bir düşüş gösterdi. 19 Nisan itibarıyla Model Y'nin başlangıç fiyatı 1.791.451 TL'ye kadar geriledi. Ayrıca, Tesla diğer modeller üzerinde de indirimler yaparak tüketicilere daha fazla seçenek sundu.

Model Y özellikleri ve versiyonlar

Model Y, arkadan çekişli ve dört çekerli olmak üzere iki ana yapılandırmada sunulmaktadır:

Arkadan Çekişli Versiyon: 455 km menzil kapasitesine sahip bu model, standart donanım ve otomatik şanzıman ile 1.791.451 TL fiyat etiketi taşıyor.

Dört çekerli versiyonlar

Long Range modeli 533 km menzil sunarken, Performance versiyonu 514 km menzille performans odaklı bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Bu modellerin fiyatları sırasıyla 3.081.120 TL ve 3.334.733 TL olarak belirlendi.

Diğer Tesla modelleri ve Türkiye fiyatları

Tesla'nın diğer modelleri de Türkiye pazarında yer alıyor. Model S ve Model 3, sırasıyla 8.355.386 TL ve 2.273.162 TL fiyat etiketleriyle sunulurken, Model X ise 9.304.357 TL fiyatla dikkat çekiyor. Bu fiyatlar, gümrük vergisi, ÖTV ve KDV dahil edildiğinde hesaplanmaktadır.

Türkiye'deki Tesla şarj istasyonu nerde var?

Tesla'nın Türkiye'deki şarj ağı da genişlemeye devam ediyor. Ankara, İstanbul ve Edirne gibi büyük şehirlerde aktif olan istasyonların yanı sıra Antalya, Aydın, Balıkesir gibi diğer önemli lokasyonlarda da Tesla kullanıcıları için şarj istasyonları bulunmaktadır.