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Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

Kadir Doğulu'nun doğum günü, eşi Neslihan Atagül tarafından sosyal medyada romantik sözlerle kutlandı. Çiftin mutluluk dolu anları ve aşkları takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı mask
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
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Aşk Setten Hayata Taşındı

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, sevgi dolu ilişkileriyle gönülleri fethetmeye devam ediyor. İkili, 2016 yılında dünyaevine girerek set aşklarını gerçek hayata taşımıştı. O günden bu yana magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, özel anlarını sosyal medya üzerinden de sıkça paylaşıyor.

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

Kadir Doğulu’ya Romantik Doğum Günü Kutlaması

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesajla kutladı. "Fatih Harbiye" dizisinin sevilen oyuncularından olan çift, dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı. Atagül, eşinin doğum gününe özel, birlikte çekilmiş romantik fotoğraflarını paylaşarak, "Sen gel yavrum şöyle. İyi ki iyi ki iyi ki!" ifadelerini kullandı. Bu özel gün, çiftin takipçileri tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

Sosyal Medya Yankıları

Atagül'ün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin hayranları, yapılan paylaşımın altına sevgi ve takdir dolu mesajlar bıraktı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, sosyal medyada oldukça aktif ve takipçi sayıları da bir hayli fazla. Bu romantik paylaşım, çiftin nasıl birbirlerine bağlı ve mutlu olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

# Medya

20 Nis 2024 - 18:39 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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