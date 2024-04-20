Eyüpspor ve Boluspor puanları paylaştı

İstanbul'un futbol heyecanına sahne olan Trendyol 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Eyüpspor, kendi evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi. Bu kritik karşılaşma, her iki takımın da gol bulamaması sonucu 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Eyüpspor ve Boluspor, zorlu mücadelede kozlarını paylaşırken, taraftarlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Maçın öne çıkan anları

Karşılaşmanın 8. dakikasında Boluspor’un etkili oyuncusu Berk Yıldız, ceza sahası içi sağ çaprazında kritik bir vuruş gerçekleştirdi. Ancak Eyüpspor kalecisi Kubilay, topu iki hamlede kontrol etmeyi başararak takımını rahatlattı. 20. dakikada ise Eyüpspor’dan Regattin, ceza sahasına sarkarak tehlikeli bir pas verdi. Bu pasta Seşlar, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi fakat Boluspor kalecisi Çağlar, gole izin vermedi.

Boluspor gole yaklaştı

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 54. dakikada Eyüpspor savunması, sağ taraftan kullanılan korneri etkili bir şekilde uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Berk Yıldız, ceza sahası dışından sert bir şut çekti, ancak Eyüpspor'dan Murat Uçar, topu çizgiden çıkarmayı başardı ve takımını tehlikeden kurtardı.

Eyüpspor tehlikeli geldi

Maçın son dakikalarında, 83. dakikada, Eyüpspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ömer Bayram'ın içeriye çevirdiği topa Melih Kabasakal'ın yaptığı vuruş az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

Eyüpspor ve Boluspor’un kadroları

Eyüpspor’un kadrosu: Kubilay Anteplioğlu, Murat Uçar (Berkay Kumlu dk. 84), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 75), Taşkın İlter (Tugay Kacar dk. 84), Thuram (Melih Kabasakal dk. 58), Seşlar, Recep Niyaz, Regattin (Ampem dk. 58), Bruno

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Jefferson (İshak Karaoğul dk. 90+3), Berk Yıldız (Tunahan Çiçek dk. 78), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 90+3), Avramovski, Hakan Bilgiç (Vusal İskandarlı dk. 70), Gigic (Camara dk. 78)