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Boluspor-Eyüpspor maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki, alkışlayarak alkışı hak etti gören 'Helal olsun' dedi

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor, Eyüpspor'a konuk oldu. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maç öncesi, Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpsporlu oyuncular, rakip takım Boluspor tarafından alkışlarla karşılandı. Bu anlamlı fair-play jesti, futbolun centilmenlik ruhunu pekiştirdi.

Mustafa Aykan
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Boluspor-Eyüpspor maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki, alkışlayarak alkışı hak etti gören 'Helal olsun' dedi mask
Boluspor-Eyüpspor maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki, alkışlayarak alkışı hak etti gören 'Helal olsun' dedi
Boluspor-Eyüpspor maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki, alkışlayarak alkışı hak etti gören 'Helal olsun' dedi
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Fair-play örneği hareket

31. haftanın mücadelesinde Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Eyüpspor’a konuk oldu. Karşılaşma öncesinde, Süper Lig'e çıkışını garantileyen Eyüpsporlu oyuncular, Boluspor takımı tarafından büyük bir saygı ve takdirle karşılandı. Eyüp Stadyumu'nda gerçekleşen bu anlamlı seremoni, futbol dünyasında fair-play'in güzel bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Boluspor-Eyüpspor maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki, alkışlayarak alkışı hak etti gören 'Helal olsun' dedi

Boluspor'dan rakibe saygı ve takdir

Maç öncesi seremoni sırasında sahaya erken çıkan Bolusporlu futbolcular, bu sezonun şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselmeyi başaran Eyüpspor oyuncularını alkışlarla selamladı. Bu anlamlı jest, hem takım oyuncuları hem de izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Kırmızı-beyazlılar, gösterdikleri bu olgun davranışla futbol sahalarında fair-play ruhunun yaşatılmasına katkıda bulundu.

Boluspor-Eyüpspor maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki, alkışlayarak alkışı hak etti gören 'Helal olsun' dedi

Maçın önemi ve Boluspor’un centilmenliği

Trendyol 1. Lig’in zirvesinde yer alan Eyüpspor için bu maç, bir kutlama niteliğindeydi. Rakip takım Boluspor ise, maçın ve bu özel anın değerini bilerek, Eyüpspor’un bu önemli başarısını sahada centilmenlikle onurlandırdı. Bu centilmenlik, her iki takım taraftarları arasında da olumlu tepkilerle karşılandı.

Boluspor-Eyüpspor maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki, alkışlayarak alkışı hak etti gören 'Helal olsun' dedi

Ligde son durum ve ilerleyiş

Bu sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele eden takımlar, zorlu bir maratonun sonuna yaklaşıyor. Eyüpspor’un Süper Lig’e çıkışı, diğer takımlar için de ilham kaynağı oldu. Boluspor’un bu fair-play hareketi, ligdeki diğer takımlar arasında da benzer davranışların teşvik edilmesine öncülük edebilir.

# boluspor

20 Nis 2024 - 21:43 İstanbul/ Eyüp- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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