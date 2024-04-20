Düzce'de fırtınanın şiddetiyle aydınlatma lambası alev alev yandı

Düzce'nin Orhangazi Mahallesi'nde, Necmi Hoşver Caddesi üzerinde bir aydınlatma lambası olayı yaşandı. Fırtınanın etkisiyle, caddenin aydınlatma direğinde bulunan ampul patladı, ardından alev alev yanmaya başladı.
Vatandaşlar Hızla Müdahale Etti
Patlayan ampulden çıkan alev parçaları yola düşmeye başlayınca, çevredeki vatandaşlar hızla olaya müdahale etti. Ancak tehlike devam ettiği için, Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Hızlı İtfaiye Müdahalesi
İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve patlayan ampulu kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından, elektrik ekipleri de güvenlik önlemleri alarak aydınlatma direğinin elektriğini kesti.
Polis Ekipleri Güvenliği Sağladı
Olayın yaşandığı güzergahta polis ekipleri de önlem aldı, trafiği yönlendirdi ve güvenliği sağladı. Böylelikle, olası bir riskin önüne geçilmiş oldu.
Elektrik Ekipleri Çalışmaya Başladı
Elektrik ekipleri, güvenlik sağlandıktan sonra bölgede çalışmalara başladı. Ampulün patlaması sonucu oluşan hasarın onarımı için gerekli işlemlere başlandı.
Düzce'de yaşanan bu olay, vatandaşların hızlı müdahalesi ve yetkililerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınarak, daha büyük bir zararın önlenmesini sağladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.