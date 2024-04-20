Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga

Zonguldak, Karadeniz Ereğli – Araç alım satımından kaynaklanan bir anlaşmazlık, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan silahlı bir çatışmayla trajik bir boyuta ulaştı. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Gece Yarısı Silah Sesleriyle Sarsıldı
Karadeniz Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde, gece saatlerinde meydana gelen olay yerel halkı tedirgin etti. Edinilen bilgiye göre, Barış K. ve İrfan C.Ç. isimli şahıslar arasında daha önce gerçekleşen bir araç alışverişi sonrasında çıkan anlaşmazlık kanlı bir çatışmaya dönüştü. İki eski tanıdık arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya ve ardından silahların kullanılmasına sahne oldu.
Yaralıya Olay Yerinde İlk Müdahale
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Barış K.'ya ilk müdahaleyi yaparak onu hemen yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, Barış K.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.
Şüpheliler Gözaltında
Olayın ardından polis ekipleri, İrfan C.Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir diğer şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken, olayla ilgili detaylar ve şüphelilerin sorgulama süreci devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.