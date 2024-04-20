Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga

Zonguldak, Karadeniz Ereğli – Araç alım satımından kaynaklanan bir anlaşmazlık, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan silahlı bir çatışmayla trajik bir boyuta ulaştı. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Gece Yarısı Silah Sesleriyle Sarsıldı

Karadeniz Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde, gece saatlerinde meydana gelen olay yerel halkı tedirgin etti. Edinilen bilgiye göre, Barış K. ve İrfan C.Ç. isimli şahıslar arasında daha önce gerçekleşen bir araç alışverişi sonrasında çıkan anlaşmazlık kanlı bir çatışmaya dönüştü. İki eski tanıdık arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya ve ardından silahların kullanılmasına sahne oldu.

Yaralıya Olay Yerinde İlk Müdahale

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Barış K.'ya ilk müdahaleyi yaparak onu hemen yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, Barış K.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Şüpheliler Gözaltında

Olayın ardından polis ekipleri, İrfan C.Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir diğer şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken, olayla ilgili detaylar ve şüphelilerin sorgulama süreci devam ediyor.