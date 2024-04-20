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Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de, araç alım satımı anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü. Gece yarısı meydana gelen olayda bir kişi ağır yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı. Olay ve sonrasındaki gelişmeleri takip edin.

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Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga mask
Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga
Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga
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Zonguldak, Karadeniz Ereğli – Araç alım satımından kaynaklanan bir anlaşmazlık, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan silahlı bir çatışmayla trajik bir boyuta ulaştı. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga

Gece Yarısı Silah Sesleriyle Sarsıldı

Karadeniz Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde, gece saatlerinde meydana gelen olay yerel halkı tedirgin etti. Edinilen bilgiye göre, Barış K. ve İrfan C.Ç. isimli şahıslar arasında daha önce gerçekleşen bir araç alışverişi sonrasında çıkan anlaşmazlık kanlı bir çatışmaya dönüştü. İki eski tanıdık arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya ve ardından silahların kullanılmasına sahne oldu.

Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga

Yaralıya Olay Yerinde İlk Müdahale

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Barış K.'ya ilk müdahaleyi yaparak onu hemen yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, Barış K.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga

Şüpheliler Gözaltında

Olayın ardından polis ekipleri, İrfan C.Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir diğer şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken, olayla ilgili detaylar ve şüphelilerin sorgulama süreci devam ediyor.

Araç satışı anlaşmazlığı kanlı bitti: Zonguldak'ta silahlı kavga

# araç, karadeniz, polis

20 Nis 2024 - 23:50 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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