Fırtına nedeniyle patlayan aydınlatma lambası alevlere teslim oldu

Vatandaşların Müdahalesi ve İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olay yerine kısa sürede ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, yanmaya başlayan ampulü söndürmek için hızla müdahale etti. Ampulden düşen alev parçalarının yola saçılması büyük tehlike yaratırken, bölge sakinleri de yangına ilk müdahaleyi yaparak büyük bir facianın önüne geçti.

Elektrik Kesintisi ve Güvenlik Önlemleri

Elektrik ekipleri, yangının daha fazla büyümemesi için aydınlatma direğinin elektriğini kesti. Aynı zamanda, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, caddenin trafiğe kapalı kalmasını sağlarken, çevre güvenliği artırıldı. Elektrik şirketi ekipleri, direkte gerekli onarımları yapmak üzere çalışmalara başladı.

Yetkililer Uyarıyor: "Rüzgarlı Havalarda Dikkatli Olun"

Düzce Belediyesi yetkilileri, rüzgarlı havalarda elektrik direkleri ve lambalar konusunda vatandaşları uyararak, olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Rüzgarın neden olduğu bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağına dair güvence verdi.