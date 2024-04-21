Yok böyle kavga! Yumruklar havada uçuştu

Olay Yerinden Görüntüler Sosyal Medyada
Yaklaşık 4-5 kişilik bir grup, tek başına kalan bir kişiye önce sözlü olarak sataştı. Ardından fiziksel saldırılara başlayan grup, şahsı yere serdikten sonra üzerine yağmur gibi yumruk ve tekmeler yağdırdı. Bu şiddet anları, çevredeki görgü tanıkları tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı ve kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında yayıldı.
Vatandaş Müdahalesiyle Kavga Son Buldu
Şiddetin artması üzerine çevredeki diğer vatandaşlar duruma müdahale etti. Kavgaya karışanlar, araya girenler sayesinde yatıştırıldı ve olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak, kavga anını kaydeden görüntüler üzerinden şüphelileri tespit etmeye çalışıyor.
Polis Soruşturma Başlattı
Karabük Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından geniş çapta bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı iddia edilen şahısların kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. Ayrıca, olay yerinde bulunan diğer tanıkların ifadelerine başvuruluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.