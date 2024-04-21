- Asayiş

Yok böyle kavga! Yumruklar havada uçuştu

Karabük Safranbolu, dün akşam sıradan bir günün sakinliğini şiddetli bir kavganın sesleri bozdu. Kıran Elif Sokak’ta başlayan olay, yerel saatle akşamüstü meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak veren tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak tekme ve yumruklaşmaya dönüştü.

İhlas Haber Ajansı
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Yok böyle kavga! Yumruklar havada uçuştu mask
Yok böyle kavga! Yumruklar havada uçuştu
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Olay Yerinden Görüntüler Sosyal Medyada

Yaklaşık 4-5 kişilik bir grup, tek başına kalan bir kişiye önce sözlü olarak sataştı. Ardından fiziksel saldırılara başlayan grup, şahsı yere serdikten sonra üzerine yağmur gibi yumruk ve tekmeler yağdırdı. Bu şiddet anları, çevredeki görgü tanıkları tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı ve kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında yayıldı.

Yok böyle kavga! Yumruklar havada uçuştu

Vatandaş Müdahalesiyle Kavga Son Buldu

Şiddetin artması üzerine çevredeki diğer vatandaşlar duruma müdahale etti. Kavgaya karışanlar, araya girenler sayesinde yatıştırıldı ve olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak, kavga anını kaydeden görüntüler üzerinden şüphelileri tespit etmeye çalışıyor.

Polis Soruşturma Başlattı

Karabük Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından geniş çapta bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı iddia edilen şahısların kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. Ayrıca, olay yerinde bulunan diğer tanıkların ifadelerine başvuruluyor.
# polis, Medya, karabük

21 Nis 2024 - 11:38 Karabük/ Safranbolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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