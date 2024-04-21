Yok böyle kavga! Yumruklar havada uçuştu

Olay Yerinden Görüntüler Sosyal Medyada

Yaklaşık 4-5 kişilik bir grup, tek başına kalan bir kişiye önce sözlü olarak sataştı. Ardından fiziksel saldırılara başlayan grup, şahsı yere serdikten sonra üzerine yağmur gibi yumruk ve tekmeler yağdırdı. Bu şiddet anları, çevredeki görgü tanıkları tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı ve kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında yayıldı.

Vatandaş Müdahalesiyle Kavga Son Buldu

Şiddetin artması üzerine çevredeki diğer vatandaşlar duruma müdahale etti. Kavgaya karışanlar, araya girenler sayesinde yatıştırıldı ve olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak, kavga anını kaydeden görüntüler üzerinden şüphelileri tespit etmeye çalışıyor.

Polis Soruşturma Başlattı

Karabük Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından geniş çapta bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı iddia edilen şahısların kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. Ayrıca, olay yerinde bulunan diğer tanıkların ifadelerine başvuruluyor.