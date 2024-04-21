- Asayiş

Minibüsten inen yolculara çatı parçaları isabet etti

Karabük'te öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran fırtına, şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Postane Caddesi'nde yaşanan olay, bölge sakinleri ve minibüsten inen yolcular için korku dolu anlara neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Minibüsten inen yolculara çatı parçaları isabet etti mask
Minibüsten inen yolculara çatı parçaları isabet etti
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Minibüsten İnenler Neyle Karşılaştı?

Güçlü rüzgarların etkisiyle binaların çatılarında bulunan taş parçaları yerinden oynayarak caddede yürüyen insanların üzerine düştü. Özellikle minibüsten yeni inen yolcular, başlarına isabet eden taş parçalarıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, iki çocuğun bu tehlikeli durumdan son anda kurtulduğunu gösterdi.

Minibüsten inen yolculara çatı parçaları isabet etti

Görgü Tanıkları O Anları Anlattı

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, fırtına sırasında yaşanan panik ve korku dolu anlar net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Yoldan geçen vatandaşlar, başlarına gelen bu beklenmedik olay karşısında şaşkına döndü.

Yetkililerden Uyarı

Karabük Belediyesi ve yerel yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Fırtına sırasında güvenli alanlarda bulunmalarını ve mümkünse dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorlar. Meteoroloji ise bölgede fırtınanın birkaç gün daha etkili olabileceğini ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.
# karabük, meteoroloji

21 Nis 2024 - 12:07 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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