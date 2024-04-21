- Asayiş

Traktör kaygan yolda kontrolden çıktı faciaya ramak kaldı!

Karabük Safranbolu'da meydana gelen trafik kazası, kaygan yollarda araç güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Hacıhalil Mahallesi'nde, Asmazlar Caddesi Kalealtı İlkokulu önünde gerçekleşen olayda, Safranbolu Belediyesine ait bir traktör, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek önce bir otomobile ardından duvara çarptı.

İhlas Haber Ajansı
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Traktör kaygan yolda kontrolden çıktı faciaya ramak kaldı! mask
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Yağış Sonrası Kayganlaşan Yollar Tehlike Saçıyor

Kazanın yaşandığı yer olan Hacıhalil Mahallesi, özellikle yağmur yağdıktan sonra tehlikeli hale gelen yollarıyla biliniyor. A.G. tarafından kullanılan 78 SA 064 plakalı traktör, Tarihi Çarşı yönüne doğru ilerlerken zeminin kayganlaşması nedeniyle hakimiyetini kaybetti. Kazada, park halinde bulunan 34 RT 140 plakalı otomobil büyük zarar görürken, traktör nihayetinde bir duvara çarparak durabildi.

Traktör kaygan yolda kontrolden çıktı faciaya ramak kaldı!

Kaza Anında Müdahale ve Yaralı Durumu

Olay yerine hızla ulaşan ambulans ekipleri, kazada yaralanan traktör sürücüsü A.G.'yi hemen Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Safranbolu Belediyesi yetkilileri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini belirtti.
# kaza, otomobil

21 Nis 2024 - 12:10 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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