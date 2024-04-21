Traktör kaygan yolda kontrolden çıktı faciaya ramak kaldı!

Yağış Sonrası Kayganlaşan Yollar Tehlike Saçıyor

Kazanın yaşandığı yer olan Hacıhalil Mahallesi, özellikle yağmur yağdıktan sonra tehlikeli hale gelen yollarıyla biliniyor. A.G. tarafından kullanılan 78 SA 064 plakalı traktör, Tarihi Çarşı yönüne doğru ilerlerken zeminin kayganlaşması nedeniyle hakimiyetini kaybetti. Kazada, park halinde bulunan 34 RT 140 plakalı otomobil büyük zarar görürken, traktör nihayetinde bir duvara çarparak durabildi.

Kaza Anında Müdahale ve Yaralı Durumu

Olay yerine hızla ulaşan ambulans ekipleri, kazada yaralanan traktör sürücüsü A.G.'yi hemen Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Safranbolu Belediyesi yetkilileri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini belirtti.