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Bolu vefat edenler.. 21 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 21 Nisan 2024 Bugün 7 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 21 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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SERPİL İLTER

Doğancı köyü halkından, Mehmet İLTER’in eşi, Gizem AKTAŞ’ın annesi, Haluk AKTAŞ’ın kayınvalidesi, Celal ve Cemal YEŞİLOĞLU’nun kardeşi;

Cenazesi bugün Kalıcı konutlar caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Doğancı köyü mezarlığına defnedilecektir.

AYHAN YAZICI

Paşaköyü mahallesi halkından, merhum Mehmet ve Mürvet YAZICI’nın  oğlu, Sevgi YAZICI’nın eşi, Asiye DİRGİNE’nin abisi, Yasemin KARA, Yeliz ARAR ve Çiğdem KABATAŞ’ın babaları;

Cenazesi bugün Paşaköy Eniştebey caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy mezarlığına defnedilecektir.

KAYHAN ZORLU

Merhum hoca İsmail ZORLU’nun oğlu, Kadriye ZORLU’nun eşi, Selçuk ZORLU ,Lebibe ELMAS ve Melike YÜKSEL’in babaları, Kayhan, Zeynep ve Kaan’ın dedeleri, sanayi esnaflarından;

Cenazesi bugün Yeşil camide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

BAHATTİN TEMEL

Çıkınlar mahallesi halkından, eski seka fabrikasından emekli  (merhum) Mehmet ve Hacer TEMEL’in oğlu, Selma BİLGİN, Esma ÇAKIR ve Engin TEMEL’in babaları, Hatice TEMEL’in eşi;

Cenazesi bugün Çıkınlar mahallesi Küba caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası eski Çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.

MUSTAFA TOPÇU

Fatma TOPÇU’nın eşi, Yusuf , Hatice TOPÇU, Aysel ŞEN ve Ayten DANAOĞLU’nun babaları;

Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Kızılağıl köyü Kamanlar mahalle mezarlığına defnedilecektir.

NİHAT KÖSEOĞLU

Bahattin KARAKILIÇ’ın damadı, Memduh ve Mehmet KARAKILIÇ’ın eniştesi, Resmiye KÖSEOĞLU’nun eşi, Yasemin ve Ünsal KÖSEOĞLU’nun babaları;

Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip İğneciler köyü mezarlığına defnedilecektir.

HATİCE KOCABAŞ

Mudurnu ilçesi Mongoşlar köyü halkından, Ali KOCABAŞ’ın eşi;

Cenazesi bugün toki Ensar caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköyü mezarlığına defnedilecektir.

# mudurnu, emekli

21 Nis 2024 - 12:11 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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