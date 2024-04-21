Bolu vefat edenler.. 21 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

SERPİL İLTER
Doğancı köyü halkından, Mehmet İLTER’in eşi, Gizem AKTAŞ’ın annesi, Haluk AKTAŞ’ın kayınvalidesi, Celal ve Cemal YEŞİLOĞLU’nun kardeşi;
Cenazesi bugün Kalıcı konutlar caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Doğancı köyü mezarlığına defnedilecektir.
AYHAN YAZICI
Paşaköyü mahallesi halkından, merhum Mehmet ve Mürvet YAZICI’nın oğlu, Sevgi YAZICI’nın eşi, Asiye DİRGİNE’nin abisi, Yasemin KARA, Yeliz ARAR ve Çiğdem KABATAŞ’ın babaları;
Cenazesi bugün Paşaköy Eniştebey caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy mezarlığına defnedilecektir.
KAYHAN ZORLU
Merhum hoca İsmail ZORLU’nun oğlu, Kadriye ZORLU’nun eşi, Selçuk ZORLU ,Lebibe ELMAS ve Melike YÜKSEL’in babaları, Kayhan, Zeynep ve Kaan’ın dedeleri, sanayi esnaflarından;
Cenazesi bugün Yeşil camide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
BAHATTİN TEMEL
Çıkınlar mahallesi halkından, eski seka fabrikasından emekli (merhum) Mehmet ve Hacer TEMEL’in oğlu, Selma BİLGİN, Esma ÇAKIR ve Engin TEMEL’in babaları, Hatice TEMEL’in eşi;
Cenazesi bugün Çıkınlar mahallesi Küba caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası eski Çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA TOPÇU
Fatma TOPÇU’nın eşi, Yusuf , Hatice TOPÇU, Aysel ŞEN ve Ayten DANAOĞLU’nun babaları;
Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Kızılağıl köyü Kamanlar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
NİHAT KÖSEOĞLU
Bahattin KARAKILIÇ’ın damadı, Memduh ve Mehmet KARAKILIÇ’ın eniştesi, Resmiye KÖSEOĞLU’nun eşi, Yasemin ve Ünsal KÖSEOĞLU’nun babaları;
Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip İğneciler köyü mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE KOCABAŞ
Mudurnu ilçesi Mongoşlar köyü halkından, Ali KOCABAŞ’ın eşi;
Cenazesi bugün toki Ensar caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.