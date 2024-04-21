- Asayiş

Kaygan yolda araç takla attı! Araçtakiler ne olduğunu anlayamadı

Karabük il sınırları içinde yer alan Eskipazar-Karabük karayolu, yağmurun yol açtığı kayganlık nedeniyle tehlike saçtı. M.Ö. yönetimindeki 78 SF 018 plakalı otomobil, Eskipazar’dan Karabük istikametine seyir halindeyken Burunsuz köyü mevkisinde kontrolünü kaybetti. Araç, yağışlı hava ve kaygan zeminin de etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak ağaçlık bir alana takla attı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaygan yolda araç takla attı! Araçtakiler ne olduğunu anlayamadı mask
Kaygan yolda araç takla attı! Araçtakiler ne olduğunu anlayamadı
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İlk Müdahale ve Sağlık Durumu

Kaza, diğer sürücüler tarafından fark edilerek hızla ihbar edildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü M.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmamakta.

Kaygan yolda araç takla attı! Araçtakiler ne olduğunu anlayamadı

Trafik Güvenliği ve Önlemler

Bu tür kazalar, özellikle yağmurlu havalarda sıkça yaşanmakta. Uzmanlar, yağış altında sürüş yaparken hızı azaltma, ani manevralardan kaçınma ve yeterli takip mesafesi bırakma gibi önlemler alınmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, lastiklerin diş derinliklerinin yeterli olup olmadığı ve lastik basınçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Hava Durumu ve Yol Güvenliği Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle sonbahar ve kış aylarında sıkça rastlanan bu tür yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği konusunda sürücüleri uyarıyor. Yol kullanıcılarına, hava durumu raporlarını takip etmeleri ve yol güvenliği konusunda gerekli tüm önlemleri almaları tavsiye ediliyor.
# polis, kaza, trafik, karabük, eğitim, meteoroloji, hava durumu

21 Nis 2024 - 12:13 Karabük/ Eskipazar- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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