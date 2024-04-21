- Asayiş

Fırtına sonrası yangın tehlikesi, vatandaşları korkuttu!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına, beklenmedik bir tehlikeye yol açtı. Karşıyaka köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda, enerji nakil hatlarından sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma potansiyeli taşıyan yangın, yerel yetkililer ve halk tarafından büyük bir dikkatle izlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Fırtına sonrası yangın tehlikesi, vatandaşları korkuttu! mask
Fırtına sonrası yangın tehlikesi, vatandaşları korkuttu!
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Vatandaşların Tetikte Tavırları Yangını Engelledi

Yangını fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu hızlı müdahale, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, olay yerine sevk edilerek yangına hızla müdahale etti.

Etkili Müdahale ve Yangın Söndürme Çalışmaları

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yangın, bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çevre köylere sıçramasını önlemek için titiz bir çalışma yürüttü. Yangın, tamamen söndürülerek bölge güvenliği sağlandı.

Fırtına sonrası yangın tehlikesi, vatandaşları korkuttu!

Önlem ve Duyarlılık Mesajı

Bu olay, özellikle fırtına gibi doğal afetler sonrasında enerji hatlarından kaynaklanabilecek yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İlgili yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve enerji nakil hatlarında gerekli kontrollerin yapıldığını belirtti. Vatandaşlardan da herhangi bir duman ya da yangın belirtisi gördüklerinde zaman kaybetmeden yetkililere haber vermeleri istendi.
# çevre, kastamonu

21 Nis 2024 - 12:17 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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