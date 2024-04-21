Fırtına sonrası yangın tehlikesi, vatandaşları korkuttu!

Vatandaşların Tetikte Tavırları Yangını Engelledi
Yangını fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu hızlı müdahale, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, olay yerine sevk edilerek yangına hızla müdahale etti.
Etkili Müdahale ve Yangın Söndürme Çalışmaları
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yangın, bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çevre köylere sıçramasını önlemek için titiz bir çalışma yürüttü. Yangın, tamamen söndürülerek bölge güvenliği sağlandı.
Önlem ve Duyarlılık Mesajı
Bu olay, özellikle fırtına gibi doğal afetler sonrasında enerji hatlarından kaynaklanabilecek yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İlgili yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve enerji nakil hatlarında gerekli kontrollerin yapıldığını belirtti. Vatandaşlardan da herhangi bir duman ya da yangın belirtisi gördüklerinde zaman kaybetmeden yetkililere haber vermeleri istendi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.