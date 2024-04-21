Kamyon kasasında kamelya dehşeti! İşçiler ölümden döndü

Manevra Sırasında Kamelya Savruldu: 3 İşçi Yaralandı

Kaza, Murat Ç. yönetimindeki kamyonun, bir başka araca yol vermek için manevra yaptığı esnada gerçekleşti. İddiaya göre, kamyon kasasındaki kamelya, ani manevra ile birlikte savrularak Serkan Şentürk (44), Eren Karahan (32) ve Mehmet Çelik (45) isimli işçilere çarptı. İşçiler, aralarında bulundukları dar alanda sıkışarak yaralandılar.

Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yaralı işçiler, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu daha ciddi olan Serkan Şentürk ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer iki işçinin sağlık durumları ise yapılan ilk müdahalelerin ardından stabil olduğu rapor edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kamyon sürücüsü Murat Ç.'nin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, kazanın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.