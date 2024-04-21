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Kamyon kasasında kamelya dehşeti! İşçiler ölümden döndü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi, tehlikeli bir kaza ile sarsıldı. Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, bir kamyonun kasasında taşınan kamelya, manevra yapılırken savruldu ve üç belediye işçisini sıkıştırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Kamyon kasasında kamelya dehşeti! İşçiler ölümden döndü mask
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Manevra Sırasında Kamelya Savruldu: 3 İşçi Yaralandı

Kaza, Murat Ç. yönetimindeki kamyonun, bir başka araca yol vermek için manevra yaptığı esnada gerçekleşti. İddiaya göre, kamyon kasasındaki kamelya, ani manevra ile birlikte savrularak Serkan Şentürk (44), Eren Karahan (32) ve Mehmet Çelik (45) isimli işçilere çarptı. İşçiler, aralarında bulundukları dar alanda sıkışarak yaralandılar.

Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yaralı işçiler, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu daha ciddi olan Serkan Şentürk ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer iki işçinin sağlık durumları ise yapılan ilk müdahalelerin ardından stabil olduğu rapor edildi.Kamyon kasasında kamelya dehşeti! İşçiler ölümden döndü

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kamyon sürücüsü Murat Ç.'nin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, kazanın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.
# polis, kaza, eğitim, kastamonu

21 Nis 2024 - 12:20 Kastamonu/ Çatalzeytin- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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