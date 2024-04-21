Kamyon kasasında kamelya dehşeti! İşçiler ölümden döndü

Manevra Sırasında Kamelya Savruldu: 3 İşçi Yaralandı
Kaza, Murat Ç. yönetimindeki kamyonun, bir başka araca yol vermek için manevra yaptığı esnada gerçekleşti. İddiaya göre, kamyon kasasındaki kamelya, ani manevra ile birlikte savrularak Serkan Şentürk (44), Eren Karahan (32) ve Mehmet Çelik (45) isimli işçilere çarptı. İşçiler, aralarında bulundukları dar alanda sıkışarak yaralandılar.
Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Yaralı işçiler, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu daha ciddi olan Serkan Şentürk ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer iki işçinin sağlık durumları ise yapılan ilk müdahalelerin ardından stabil olduğu rapor edildi.
Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kamyon sürücüsü Murat Ç.'nin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, kazanın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.