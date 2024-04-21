- Asayiş

Çatılar uçtu, duvara saplandı!

Kastamonu'da yaşanan şiddetli fırtına, saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan rüzgarlarla ağaçları devirdi, elektrik direklerini yıktı ve binaların çatılarını havaya uçurdu. Fırtına sırasında meydana gelen korkunç olaylarda, bir evin çatısı apartmanın duvarına ok gibi saplanarak büyük tehlike yarattı.

İhlas Haber Ajansı
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Çatılar uçtu, duvara saplandı! mask
Çatılar uçtu, duvara saplandı!
Çatılar uçtu, duvara saplandı!
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Bölgelerde Hasar ve Yaralanmalar

Özellikle Candaroğulları, Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy ve Saraçlar Mahallesi gibi bölgelerde ağaçlar yerinden sökülürken, birçok binanın çatısı zarar gördü. Park halindeki araçlar üzerine düşen çatı parçaları nedeniyle büyük hasarlar oluştu. Taşköprü ve Doğanyurt ilçelerinde ise iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çatılar uçtu, duvara saplandı!

Elektrik ve İletişimde Kesintiler Yaşanıyor

Fırtına aynı zamanda elektrik ve iletişim hatlarında kesintilere neden oldu. Merkez ilçede 25 bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, Budamış Mahallesi ve çevresinde de elektrik ve internet erişimi kesildi. Belediye ve AFAD ekipleri, hasar tespiti ve acil durum müdahaleleri için bölge bölge çalışmalarını sürdürüyor.Çatılar uçtu, duvara saplandı!

Vatandaşlar Tedirgin

Yerel halk, yaşanan bu doğal afetten dolayı oldukça tedirgin. Bölgedeki birçok kişi, çatıların uçması ve araçlarda meydana gelen hasarlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yetkililer, vatandaşları olası ek fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunuyor.Çatılar uçtu, duvara saplandı!

Fırtına Gece Boyunca Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısına göre, fırtınanın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bölgede yaşayanların, olası zararlardan korunmak için tedbirli olmaları gerekiyor.

# belediye, meteoroloji

21 Nis 2024 - 12:24 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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