Çatılar uçtu, duvara saplandı!

Bölgelerde Hasar ve Yaralanmalar

Özellikle Candaroğulları, Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy ve Saraçlar Mahallesi gibi bölgelerde ağaçlar yerinden sökülürken, birçok binanın çatısı zarar gördü. Park halindeki araçlar üzerine düşen çatı parçaları nedeniyle büyük hasarlar oluştu. Taşköprü ve Doğanyurt ilçelerinde ise iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elektrik ve İletişimde Kesintiler Yaşanıyor

Fırtına aynı zamanda elektrik ve iletişim hatlarında kesintilere neden oldu. Merkez ilçede 25 bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, Budamış Mahallesi ve çevresinde de elektrik ve internet erişimi kesildi. Belediye ve AFAD ekipleri, hasar tespiti ve acil durum müdahaleleri için bölge bölge çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar Tedirgin

Yerel halk, yaşanan bu doğal afetten dolayı oldukça tedirgin. Bölgedeki birçok kişi, çatıların uçması ve araçlarda meydana gelen hasarlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yetkililer, vatandaşları olası ek fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunuyor.

Fırtına Gece Boyunca Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısına göre, fırtınanın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bölgede yaşayanların, olası zararlardan korunmak için tedbirli olmaları gerekiyor.