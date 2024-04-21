Korkutan yangın İki ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Yangının Detayları: Edinilen bilgiye göre, yangın Kozlu ilçesine bağlı Ören köyünde Şaban Şen'in ahşap evinde başladı. Alevler kısa sürede yan ev olan Mustafa Şen'in evine sıçradı. Bu sırada, Şevket Şen'in evinin çatısı ve ahırında da maddi hasarlar meydana geldi.

İtfaiye Ekiplerinin Yoğun Çalışması:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Belediyesi itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık üç saat süren yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Güvenlik Önlemleri ve Tahkikat:



Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgedeki vatandaşların güvenliğini sağladı. Yangının çıkış nedenine yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. İtfaiye ekipleri, diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Yangın Güvenliği Uyarısı:

Bu olay, ahşap yapıların yangın güvenliği açısından ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların, yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları ve önlemlerini artırmaları büyük önem taşıyor.

Soruşturma ve Önlemler:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sonuçları beklenirken, ilçede benzer olayların önüne geçebilmek adına gerekli önlemler artırılıyor.