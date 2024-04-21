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Ereğli'de Süs Bitkileri Serasında Yangın Paniği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi'nde konumlanan bir süs bitkileri serasında sabah erken saatlerde yangın çıktı. Saat 05:30 sıralarında başlayan yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kısa sürede büyüdü. Alevlerin seradan yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Ereğli'de Süs Bitkileri Serasında Yangın Paniği mask
Ereğli'de Süs Bitkileri Serasında Yangın Paniği
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İtfaiye ve Acil Servislerin Hızlı Müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Neyse ki yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarını başlattı.

Polis Soruşturması ve Güvenlik Önlemleri:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerindeki güvenlik önlemleri artırılarak, çevredeki vatandaşların güvenliği sağlandı. Ereğli polisi, yangınla ilgili detayları aydınlatmak ve benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplumsal Etki ve Önlem Çağrısı:

Bu olay, süs bitkisi seralarının yangın güvenliği konusunda ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Yangın, bölgede büyük maddi hasar yarattı ve yerel yetkililer, seralarda yangın önlemlerinin gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

Sera Sahipleri ve Çalışanlarının Durumu:

Sera sahipleri ve çalışanlar, yangının şokunu atlatmaya çalışırken, gelecekte benzer felaketlerin önüne geçmek için yangın güvenlik sistemlerini güçlendirmeyi planlıyorlar. Bu tür olayların önlenmesi için daha katı güvenlik protokollerinin uygulanması gerektiği vurgulandı.

Ereğli'de Süs Bitkileri Serasında Yangın Paniği

# polis

21 Nis 2024 - 13:13 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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