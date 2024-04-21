Hamile köpeğe yapılan tüm insanlığı şok etti

Tıbbi Müdahale ve Acil Operasyon:

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan ve hayırsever Seda Mercan'ın ilk muayenesinde, köpeğin vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi. Omuriliğinde ve ayaklarında bulunan saçmalar, köpeğin acil bir operasyona alınmasını gerektirdi. Üç saat süren başarılı bir operasyonla, omurilikteki saçmalar çıkarıldı, ancak köpeğin bir ayağı ve kuyruğu ampüte edilmek zorunda kaldı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Süreci:

Operasyon sonrasında köpek, lazer terapisi ile desteklenen yürütme egzersizlerine başladı. Dr. Alkan, köpeğin omuriliğindeki hasarın kalıcı felce yol açabileceği için bu müdahalenin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Tedavi sürecinin uzun süreceği ve köpeğin ciddi bakım gerektirdiği ifade edildi.

Yavruların Durumu ve Toplumun Tepkisi:

Maalesef yavrulardan biri hayatını kaybetti; bu durum, saldırıdan kaynaklanmış olabilir. Diğer yavruların sağlık durumu ise iyi. Bu trajik olay, hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırırken, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi çağrılarına neden oldu.

Hukuki Süreç ve Soruşturma:

Polis, köpeğe yapılan saldırının faillerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Toplum, adaletin yerini bulması ve benzer vahşetlerin önlenmesi için yetkililere baskı yapıyor.