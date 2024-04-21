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Hamile köpeğe yapılan tüm insanlığı şok etti

Zonguldak, Bartın merkez ilçesine bağlı Mugada sahilinde, insanlık dışı bir saldırıya uğrayan hamile bir sokak köpeği, yaralı halde yavrularını dünyaya getirdi. Hayvanseverlerin dikkati sayesinde, köpek ve yeni doğan beş yavrusu Zonguldak Özel Veteriner Kliniği'ne ulaştırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Hamile köpeğe yapılan tüm insanlığı şok etti mask
Hamile köpeğe yapılan tüm insanlığı şok etti
Hamile köpeğe yapılan tüm insanlığı şok etti
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Tıbbi Müdahale ve Acil Operasyon:

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan ve hayırsever Seda Mercan'ın ilk muayenesinde, köpeğin vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi. Omuriliğinde ve ayaklarında bulunan saçmalar, köpeğin acil bir operasyona alınmasını gerektirdi. Üç saat süren başarılı bir operasyonla, omurilikteki saçmalar çıkarıldı, ancak köpeğin bir ayağı ve kuyruğu ampüte edilmek zorunda kaldı.

Hamile köpeğe yapılan tüm insanlığı şok etti

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Süreci:

Operasyon sonrasında köpek, lazer terapisi ile desteklenen yürütme egzersizlerine başladı. Dr. Alkan, köpeğin omuriliğindeki hasarın kalıcı felce yol açabileceği için bu müdahalenin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Tedavi sürecinin uzun süreceği ve köpeğin ciddi bakım gerektirdiği ifade edildi.

Hamile köpeğe yapılan tüm insanlığı şok etti

Yavruların Durumu ve Toplumun Tepkisi:

Maalesef yavrulardan biri hayatını kaybetti; bu durum, saldırıdan kaynaklanmış olabilir. Diğer yavruların sağlık durumu ise iyi. Bu trajik olay, hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırırken, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi çağrılarına neden oldu.

Hukuki Süreç ve Soruşturma:

Polis, köpeğe yapılan saldırının faillerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Toplum, adaletin yerini bulması ve benzer vahşetlerin önlenmesi için yetkililere baskı yapıyor.

# polis, tedavi

21 Nis 2024 - 13:36 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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