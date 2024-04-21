Çiftçilere verilen desteğe herkes şaşırdı

Yoğun Katılımlı Tören ve İlçe Yöneticilerinin Mesajları:

Törene, Abana Kaymakamı Osman Sarı ve İlçe Tarım Müdürü Dilek Aslan başta olmak üzere, çok sayıda çiftçi katıldı. Kaymakam Sarı, yaptığı konuşmada, "Abana'da seracılığı daha da geliştirmeyi ve hedeflediğimiz sayıya ulaşmayı amaçlıyoruz. Dağıtılan fidelerin çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyorum," dedi. İlçe Tarım Müdürü Aslan ise, "Bu projemiz kapsamında 11 bin 520 domates ve 8 bin 640 biber fidesi olmak üzere toplam 20 bin fideyi çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Desteklerinden dolayı bakanlığımıza ve kaymakamlığımıza teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma:

TAKEP projesi, Abana ilçesinde sürdürülebilir tarım pratiklerinin teşvik edilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacını taşıyor. Proje, aynı zamanda bölgedeki çiftçilere modern tarım teknikleri hakkında eğitim sağlama ve üretim kapasitelerini artırma fırsatı sunuyor.

Gelecek Vaat Eden Bir Tarım Potansiyeli:

Abana ilçesi, verimli toprakları ve iklim koşulları ile özellikle domates ve biber üretimi için elverişli bir bölge. Bu tür desteklerle birlikte, bölgedeki çiftçiler daha yüksek verim elde etme ve yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlama şansına sahip oluyor.