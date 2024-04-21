23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamı ve önemi nedir?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin milli iradesini ve çocuklara duyduğu sevgiyi kutladığı tarihtir. 1920'de TBMM'nin açılmasıyla başlayan bu özel gün, Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş ve Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Her yıl ulusal birlik ve çocuklara yatırımın simgesi olarak coşkuyla kutlanır.

Atatürk'ün çocuklara armağanı

23 Nisan, Atatürk'ün Türkiye'deki ve dünya genelindeki çocuklara armağan ettiği bir gün olarak da önemlidir. 1929 yılında uluslararası bir nitelik kazanan bu bayram, Atatürk'ün çocuklara olan inancını ve onları geleceğin teminatı olarak görmesinin bir ifadesidir. Türkiye, bu özel günü çocuklara armağan eden ilk ülke olma özelliğini taşır ve bu durum, uluslararası alanda da büyük bir takdir toplar.

23 Nisan'ın ilk kutlamalarından bugüne

1920 yılında TBMM'nin açılışıyla başlayan bu süreç, Türk milletinin kendi kendini yönetme yetisini kazandığı önemli bir dönüm noktasıdır. İlk meclis toplantısına katılan 115 milletvekilinin azmi, bugün de tüm törenlerde yad edilir. Bu tarih, 1921 yılında Türkiye'de resmi bir bayram olarak kabul edilmiştir ve her yıl geleneksel törenlerle kutlanmaya devam eder.

Uluslararası boyutta kutlamalar ve etkinlikler

1970'lerden itibaren 23 Nisan, uluslararası bir festival atmosferine bürünmüştür. TRT'nin 1979'da başlattığı Çocuk Şenliği, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Irak ve SSCB gibi çeşitli ülkelerden çocukların katılımıyla daha da renklenmiştir. Bu şenlikler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve çocuklara olan sevgisini dünya çapında sergileme fırsatı oluşturmuştur.

Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 23 Nisan

Her yıl 23 Nisan'da, Anıtkabir ve diğer Atatürk anıtlarında başlayan resmi törenlerle kutlamaların startı verilir. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda ve stadyumlarda öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler, bu özel günün coşkusunu artırır. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, bayramın ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir.