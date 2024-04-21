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Bolu Mudurnu’da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı!

Bolu, Mudurnu-Akyazı karayolunda üniversite öğrencilerini taşıyan iki panelvanın kaza yapması sonucu 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, soruşturma sürüyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu Mudurnu’da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı! mask
Bolu Mudurnu’da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı!
Bolu Mudurnu’da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı!
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Bolu'nun Mudurnu-Akyazı karayolunda meydana gelen feci trafik kazası, üniversite öğrencilerini taşıyan iki aracın kafa kafaya çarpışması ile sonuçlandı. Kaza, öğrencileri Eskişehir'den Mudurnu yönüne taşıyan Muhammed Onur T. yönetimindeki 26 ADA 391 plakalı Volkswagen Transporter ile Akyazı yönüne ilerleyen Bilal Ö. idaresindeki 14 NA 464 plakalı Fiat Ducato'nun çarpışmasıyla gerçekleşti.

Bolu Mudurnu’da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı!

Kaza detayları ve yaralılar

Taşkesti Beldesi Tosunlar köyü mevkiinde gerçekleşen kazada, Volkswagen aracında bulunan 12 kişi yaralanırken, Fiat Ducato içerisindeki 3 kişi ağır yaralandı. Toplamda 15 kişinin yaralandığı bu olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Bolu şehir merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere hızla ulaştırıldı.

Bolu Mudurnu’da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı!

Acil servisler harekete geçti

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, durumları daha ciddi olanları öncelikli olarak hastanelere sevk etti. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlatarak, olay yerinde gerekli incelemelerde bulundu.

Bolu Mudurnu’da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı!

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırma sözü verdi. Bu tür kazaların önlenmesi adına yol güvenliği ve araç kontrollerinin sıklaştırılacağı belirtildi.

Bolu Mudurnu’da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı!

Toplumun tepkisi

Kazanın duyulmasının ardından, yerel topluluk ve üniversite öğrencileri arasında büyük üzüntü yaşandı. Topluluk üyeleri, güvenli taşımacılık konusunda daha fazla önlem alınmasını talep etti.

Bolu Mudurnu’da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı!

# trafik, kaza, çevre, mudurnu, araç

21 Nis 2024 - 14:46 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  Mustafa Aykan

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