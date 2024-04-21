Bolu Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'ndan son çağrı!

Bolu, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, 24 Nisan 2024'e kadar motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu seviye 5 yeterlilik sınavına başvuruları bekliyor. Sınav, sektördeki güvenilirliği ve profesyonelliği artırmayı hedefliyor…

Başvuru süreci ve detaylar

GTSO, adaylardan 24 Nisan 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamalarını talep ediyor. Sınav tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecek olup, başvurular GTSO'nun resmi kanalları üzerinden yapılacak. Adaylar, sınavla ilgili tüm detaylara GTSO'nun sağladığı bilgilerle ulaşabilecekler.

Sınav ücreti ve başvuru için gerekli belgeler

Sınav için belirlenen ücret 3.500 TL'dir. Adaylar bu ücreti yatırdıktan sonra başvuru sürecini tamamlamak üzere; iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, ödeme dekontu, lise veya daha üst düzeyde eğitim diploması fotokopisi ve doldurulmuş başvuru formunu GTSO'ya teslim etmelidir.

Sınavın iki aşamalı yapısı

Adaylar, mesleki bilgilerini önce yazılı sınavda test edecek, ardından uygulamalı sınavda gerçek senaryolarda bu bilgileri uygulama fırsatı bulacaklar. Her iki sınav aşaması da adayların sektördeki yeterliliklerini kanıtlamaları için büyük önem taşımaktadır.

Sınavda ikinci şans ve belge ücreti

Gerede TSO, adaylara sınavda başarısız olmaları durumunda ikinci bir şans daha sunuyor. İlk denemede başarısız olanlar, ikinci kez sınavı deneyebilecekler. Başarı durumunda, adaylardan 750 TL belge ücreti alınacak ve bu ücret iade edilmeyecektir.

Son başvuru tarihi önemli!

Tüm adayların bu fırsattan yararlanabilmesi için son başvuru tarihine özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Gerede TSO, sınavla ilgili tüm detayları ve güncellemeleri zamanında duyuracak olup, adayların bu tarihleri kaçırmamaları önem taşımaktadır.