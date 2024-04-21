Bolu'da toplanan Kadın Platformu, kadın cinayetlerine ‘Dur!’ diyor

Bolu Kardelen Meydanı'nda bir araya gelen Bolu Kadın Platformu, Türkiye'de hızla artan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için "Artık yeter!" mesajıyla toplumu harekete geçirmeye çağırdı. Platform, Pınar Altun Akkuş'un öncülüğünde gerçekleşen bu etkinlikle, kadınların yaşadığı zorlukları ve artan şiddet vakalarını kamuoyunun gündemine taşıdı.

2023 yılında kaydedilen korkunç istatistikler ve bir acının portresi

Basın açıklamasında, 2023 yılında Türkiye'de 438 kadının öldürüldüğü, bunların %65'inin kendi evlerinde hayatlarını kaybettiği belirtildi. Bu rakamların ardında yalnızca sayılar değil, gerçek insan hikayeleri yattığı vurgulandı. Her bir kadın cinayeti, toplumda derin yaralar açmaya devam ediyor.

Yasal boşluklar ve ceza adaletsizliği

Platform, Meltem Zengin gibi kadınların trajik hikayelerine de yer vererek, yasalardaki boşlukların ve ceza adaletsizliğinin bu cinayetleri nasıl kolaylaştırdığına dikkat çekti. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasının, kadınları daha da savunmasız bıraktığına işaret edilerek, şiddetin önlenmesi için daha etkili yasal yaptırımların şart olduğu belirtildi.

Kadına yönelik şiddetin sistematik boyutları

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sadece bir toplumsal sorun olmakla kalmayıp, aynı zamanda derinlemesine bir sistemik problem olduğu ifade edildi. Eğitimden sağlığa, istihdama ve siyasete katılım gibi alanlarda yaşanan ayrımcılıklar, kadınların toplumdaki yerlerini daha da zorlaştırıyor. Kadınların hayatları üzerinde daha fazla söz sahibi olmaları gerektiği ve bağımsız karar verebilme özgürlüklerinin önemi vurgulandı.

Kadın dayanışması ve örgütlü mücadele çağrısı

Kadın cinayetleri, şiddet ve istismarın yalnızca bireysel olaylar olmadığı, aynı zamanda örgütlü bir zihniyetin ürünü olduğu belirtilerek, bu durumun yoksulluk ve sömürü ile daha da kötüleştiği açıklandı. Platform, tüm kadınları bu örgütlü zihniyete karşı mücadele etmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliği için seslerini yükseltmeye davet etti.

Bolu Kadın Platformu'nun kararlı duruşu

Toplantı, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesindeki kararlılığını ve cesaretini gözler önüne serdi. "Yaşasın Kadınlar! Kadınlar Yaşasın!" sloganı ile kadınların yaşam hakkını savunma kararlılıkları tekrar tekrar vurgulandı. Bolu Kadın Platformu, toplumun her kesiminden kadınları bu mücadelede yer almaya ve seslerini daha da yükseltmeye çağırıyor.