Bolu, Eurovision 2024 için hangi ülkeye oy verdi

Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların yer aldığı geniş çaplı bir sosyal medya anketinde, Bolu başta olmak üzere 27 il, İtalya'yı Eurovision 2024'te desteklemek için tercih etti. Bu anket, Türkiye genelinde Eurovision'a olan ilgiyi ve hangi ülkelerin öne çıktığını belirlemek amacıyla düzenlendi.

Neden İtalya?

Bolu ve diğer illerden katılımcıların İtalya'ya göstermiş olduğu bu yoğun ilgi, İtalyan müziğinin evrensel çekiciliği ve yarışmacıların sahne performanslarındaki ustalığa dayanıyor olabilir. İtalya, Eurovision tarihinde birçok kez dikkat çekici performanslar sergileyerek adından sıkça söz ettiren bir ülke oldu.

Diğer Popüler Ülkeler: Yunanistan ve Belçika

Ankete göre, İtalya'yı sırasıyla Yunanistan ve Belçika izliyor. Yunanistan ankette ikinci sırada yer alırken, Belçika üçüncülüğü elde etti. Her iki ülke de Eurovision sahnesinde benzersiz müzikal stilleri ve etkileyici şovlarıyla tanınıyor. Hırvatistan ise dördüncü sıraya yerleşerek sosyal medya kullanıcıları arasında popülerliğini ispatladı.

Türkiye'nin Eurovision macerası ve geçmiş başarıları

Türkiye, 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmamakta, ancak Türk halkının yarışmaya olan ilgisi devam etmektedir. Türkiye'nin Eurovision tarihindeki en büyük başarısı, 2003 yılında Sertab Erener'in "Everyway That I Can" ile elde ettiği birincilik olmuştur.

2024 Eurovision'un heyecanla beklenen finali

Eurovision 2024, 11 Mayıs Cumartesi günü İsveç'te gerçekleştirilecek büyük finalle Avrupa'nın dört bir yanından müzikseverleri bir araya getirecek. Yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli sahne performansları ve kültürlerarası etkileşim sunarak izleyicilere unutulmaz anlar vaat ediyor.