Zonguldak'ta futbol maçında kalpleri ısıtan an: Kadın hakem küçük futbolcunun ayakkabısını…

Zonguldak, Gökçebey'de gerçekleşen bir futbol karşılaşmasında, sahada fair-play ruhunu en güzel şekilde sergileyen bir an yaşandı. U13 Ligi'nde Gökçebeyspor ile Devrek Belediyespor arasında oynanan maç sırasında, kadın hakem Ayşe Nur Demirhan'ın küçük bir futbolcu için oyunu durdurup ayakkabı bağcıklarını bağlaması, sporseverlerin yüreklerini ısıttı.

Maçın gidişatını değiştiren küçük jest

Gökçebey Sahası'nda hafta sonu gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında, Gökçebeyspor'un genç oyuncusu Erdem Uslu'nun ayakkabı bağcıkları çözüldü. Maçın orta hakemi Ayşe Nur Demirhan, bu durumu fark eder edemez oyunu durdurarak genç oyuncunun yanına koştu. Hakem Demirhan, yerde eğilerek küçük futbolcunun ayakkabılarını özenle bağladı ve maçın devam etmesini sağladı. Bu davranışıyla hakem Demirhan, sporseverlerden büyük takdir topladı.

Tribünlerden alkış yağdı

Hakem Demirhan'ın bu anlayışlı ve yardımsever hareketi, maçı izlemeye gelen futbolseverler tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Gökçebey Sahası tribünlerinden yükselen alkışlar, maçın geri kalanında da devam etti. Ayşe Nur Demirhan'ın bu jesti, sporda fair-play'in ve karşılıklı saygının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Karşılaşmanın sonucu ve ötesi

Maç, Gökçebeyspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Ancak maçın skorundan çok, insanlık ve spor ahlakı adına sergilenen bu davranış, karşılaşmanın en çok konuşulan ve hatırlanacak yanı oldu. Zonguldak'ta oynanan bu U13 Ligi maçı, genç sporculara ve izleyenlere, kazanmanın ötesinde, sporun birleştirici ve eğitici gücünü hatırlattı.