Fenerbahçe'de eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Sivasspor maçı öncesi son durum!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, yarın 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ligdeki 21 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleme hedefinde. Fenerbahçe, bu sezona damgasını vuran deplasman performansıyla dikkat çekiyor ve henüz deplasmanda puan kaybı yaşamadı.

Fenerbahçe’nin 21 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, son olarak ligde Trabzonspor'a kaybettikten sonra oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte çeşitli takımları mağlup eden Kanarya, son yedi maçından da 3'er puanla ayrılarak ciddi bir ivme kazandı. Sarı-lacivertliler, rakip kalelere toplamda 75 gol atarken, kalesinde sadece 45 gol gördü.

Şampiyonluk yarışında kritik randevu

Sivasspor ise 32 maç sonunda 44 puanla ligde dokuzuncu sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde dengeli bir grafik sergileyerek 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe ile oynayacağı maç, Sivasspor için de prestij açısından büyük önem taşıyor. İlk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin rekor kıran deplasman galibiyetleri

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 beraberlikle müthiş bir performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, ayrıca üst üste 10 dış saha maçını kazanarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Bu başarı, takımın deplasman karnesini daha da parlattı.

Kart sınırındaki oyuncular ve hakem detayları

Önemli maç öncesinde Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve diğer beş oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu durum, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro seçimlerinde önemli bir faktör olacak. Müsabakanın hakemi ise Cihan Aydın olup, yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.