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Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ) yabancı öğrenci kabul politikaları ve hastane kapasite sorunları hakkında İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'dan ciddi eleştiriler geldi. Baysal, üniversite ve hastanenin sorunlarının çözümü için devlet ve üniversite işbirliği çağrısında bulundu.

Arzu Sarı
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Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri mask
Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri
Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri
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Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olmasına rağmen son dönemlerde yabancı öğrenci sayısındaki artış ve üniversite hastanesindeki sorunlarla gündemde. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, bu konulara dikkat çekerek üniversitenin yabancı öğrenci kabul politikalarında ve hastane altyapısında önemli değişiklikler yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri

Yabancı öğrenci kabulünde lise diploması tepkisi

Ahmet Baysal, üniversitenin yabancı öğrenci kabulünde lise diplomasıyla öğrenci alınmasını eleştirdi. Türkiye'nin önde gelen diğer üniversitelerinde yabancı öğrenci oranının %5 civarında olduğunu belirterek, BAİBÜ'deki %15'lik oranın eğitim kalitesini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi. Baysal, daha sıkı ve nitelikli bir kabul sürecinin benimsenmesi gerektiğini savundu.

Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri

Üniversite Hastanesinin kapasite sorunlarına dikkat çekti

BAİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kapasite ve altyapı sorunları, Ahmet Baysal'ın eleştirileri arasında yer aldı. Hastanenin fiziksel olarak genişlememesi ve yeterli bakımın yapılmaması, Bolu ve çevre illerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı anlamına geliyor. Baysal, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve acilen çözüm bulunması gerektiğini belirtti.Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri

Vakfın Üniversite ve Hastane ile ilişkisi üzerine vurgular

İzzet Baysal Vakfı, Bolu ve Türkiye geneline eğitim, sağlık ve kültürel alanlarda önemli katkılarda bulunmuş bir kuruluş. Vakıf, üniversite ve hastaneye yapılan yatırımların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Baysal, bu konuda devlet ve üniversite işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri

Yabancı öğrenci politikasında radikal değişiklik çağrısı

Ahmet Baysal, yabancı öğrenci kabul politikalarında radikal değişiklikler yapılmasını talep etti. Özellikle, akademik başarıları düşürebilecek yabancı öğrenci kabul kriterlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. BAİBÜ yönetimi ile yapılan görüşmelerde vakfın bu konudaki rahatsızlıklarını dile getiren Baysal, üniversitenin itibarını korumak adına gereken adımların atılmasını istedi.Ahmet Baysal’dan BAİBÜ sorunlarına ciddi eleştiri

İzzet Baysal Vakfı'nın geleceğe dair bakış açısı

Vakıf, Bolu ve genel olarak Türkiye'de eğitim ve sağlık alanında kalıcı eserler bırakmayı sürdürecek. Ahmet Baysal, mevcut sorunların çözümü için ilgili tarafların işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak, devlet destekli projelerin ve yapılan anlaşmaların gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

# eğitim, çevre, türkiye

21 Nis 2024 - 17:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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