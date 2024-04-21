Bodrum FK, Şanlıurfaspor'u mağlup ederek Trendyol 1. Lig'de iddiasını sürdürdü

Bodrum, 31. Hafta - Trendyol 1. Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, evinde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede Bodrum FK, rakibini 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Maçın dönüm noktaları

Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç, her iki takım için de büyük önem taşıyordu. İlk yarıda her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Şanlıurfaspor oldu. 56. dakikada Harris'in ceza sahasına yaptığı ortada Amar, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bodrum FK skoru eşitledi

Ancak bu gol, Bodrum FK'yı daha da hırslı bir hale getirdi. 74. dakikada Haqi Osman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Celal, skoru eşitledi. Bu gol, maçın kaderini değiştiren anlardan biri oldu.

Bodrum FK son dakika güldü

Maçın son anları, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. 89. dakikada Bodrum FK'dan Burak Çoban, Aldair'in müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Üzeyir, soğukkanlılıkla topu ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.

Bodrum FK ve Şanlıurfaspor’un kadroları

Bodrum FK: Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (Burak dk. 64), Pedro (Celal dk. 64), Üzeyir, Musah Mohammed, Mustafa (Haqi dk. 46), Ali, Gökdeniz (Ege dk. 73), Cenk

Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen, Diogo, Adem (Landel dk. 79), İshak(Yusuf Emre dk. 90+2), Marco Filipe, Mehmet, Harris (Barış Ekincier dk. 78), Aldair, Fernando (Muhammed Enes dk. 90+2), Amar (Cumali dk. 82), Barış

Maçta öne çıkan detaylar

Bodrum FK, evinde Şanlıurfaspor'u konuk ettiği mücadelede 2-1'lik galibiyet elde etti. Maçın hakemleri Erkan Özdamar, Haydar Avcı ve Harun Reşit Güngör yönetiminde gerçekleşti. Bodrum FK'nın gollerini Celal (74. dakika) ve Üzeyir (90+1. dakika penaltıdan) kaydederken, Şanlıurfaspor'un tek golünü Amar (56. dakika) attı. Karşılaşmada sarı kart gören oyuncular arasında Bodrum FK'dan Pedro, Musah Mohammed, Haqi ve Süleyman Özdamar ile Şanlıurfaspor'dan Amar yer aldı.