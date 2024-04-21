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Eskişehirspor - Polatlı Belediyespor maçında maç başlamadan kavga başladı

Eskişehirspor ve 1926 Polatlı Belediyespor oyuncuları arasında çıkan kavga, maçın gecikmeli başlamasına neden oldu. Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Eskişehirspor - Polatlı Belediyespor maçında maç başlamadan kavga başladı mask
Eskişehirspor - Polatlı Belediyespor maçında maç başlamadan kavga başladı
Eskişehirspor - Polatlı Belediyespor maçında maç başlamadan kavga başladı
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Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda, Bölgesel Amatör Lig şampiyonluk yarışının kritik maçı öncesinde, Eskişehirspor ve 1926 Polatlı Belediyespor oyuncuları arasında çıkan kavga, karşılaşmanın gecikmeli başlamasına neden oldu. İki takım arasındaki gerilim, saha dışına da taştı.

Eskişehirspor - Polatlı Belediyespor maçında maç başlamadan kavga başladı

Taraftarlar tepkisini duyurdu

Olaylar büyürken, Eskişehirspor taraftarları yaşananlara ıslık çalarak tepki gösterdi. Hem saha içi hem de tribünlerdeki gergin anlar, maçın atmosferini belirledi.

Eskişehirspor - Polatlı Belediyespor maçında maç başlamadan kavga başladı

Maç neden geç başladı?

Kavganın ardından hakemler ve güvenlik görevlileri, durumu kontrol altına almak için müdahalede bulundu. Taraftarlar ve oyuncular arasında gerginliğin yükseldiği anlar, maçın başlama düdüğünün dakikalarca gecikmesine sebep oldu.

Eskişehirspor - Polatlı Belediyespor maçında maç başlamadan kavga başladı
Eskişehirspor - Polatlı Belediyespor maçında maç başlamadan kavga başladı
# atatürk

21 Nis 2024 - 15:58 Eskişehir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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