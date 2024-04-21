Eskişehirspor - Polatlı Belediyespor maçında maç başlamadan kavga başladı

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda, Bölgesel Amatör Lig şampiyonluk yarışının kritik maçı öncesinde, Eskişehirspor ve 1926 Polatlı Belediyespor oyuncuları arasında çıkan kavga, karşılaşmanın gecikmeli başlamasına neden oldu. İki takım arasındaki gerilim, saha dışına da taştı.
Taraftarlar tepkisini duyurdu
Olaylar büyürken, Eskişehirspor taraftarları yaşananlara ıslık çalarak tepki gösterdi. Hem saha içi hem de tribünlerdeki gergin anlar, maçın atmosferini belirledi.
Maç neden geç başladı?
Kavganın ardından hakemler ve güvenlik görevlileri, durumu kontrol altına almak için müdahalede bulundu. Taraftarlar ve oyuncular arasında gerginliğin yükseldiği anlar, maçın başlama düdüğünün dakikalarca gecikmesine sebep oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.