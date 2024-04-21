Bolu İl Özel İdaresi'nden Kartalkaya'ya sezon öncesi yenileme

Kartalkaya yolu için asfaltlama çalışması başlıyor

26 Nisan 2024'te düzenlenecek olan ihale ile Kartalkaya yolunun sıcak asfalt kaplama işlemi gerçekleştirilecek. Bu işlem, yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini sağlayacak. İl Özel İdaresi tarafından organize edilen bu çalışma, kış turizmine hizmet veren bölgenin altyapısını güçlendirecek ve yol, kış koşullarına daha dayanıklı hale getirilecek.

İhale süreci ve katılım şartları detaylandırıldı

İhale, 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 10.30'da Bolu İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhale sürecine sadece yerli istekliler katılabilecek ve ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak. Ayrıca, konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyecek. İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek.

Proje tamamlanma süresi ve yeni sezon planlaması

İhale sonucu belirlenen yüklenici firma, projeyi 3 ay içinde tamamlamakla yükümlü olacak. Bu süreç, Kartalkaya yolunun yeni kış sezonuna yetişmesini sağlayacak şekilde planlandı. Böylece, bölgeye seyahat edecek yerli ve yabancı turistler için ulaşım daha sorunsuz ve keyifli bir hale gelecek.

Kartalkaya’nın kış turizmindeki önemi vurgulandı

Kartalkaya, kayak ve kış sporları için elverişli pistleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Yapılan bu yol iyileştirmesi, ziyaretçilere daha iyi bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlıyor ve böylece bölgenin kış turizmindeki çekiciliğini artırıyor.

Bolu'nun turizm potansiyeline katkı sağlayacak altyapı gelişmeleri

Bu yol iyileştirme projesi, Bolu'nun turizm altyapısını güçlendiren çalışmaların bir parçası olarak görülüyor. Bolu İl Özel İdaresi'nin bu tür yatırımları, bölgenin turizm potansiyelini maksimize etmeye yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor ve Kartalkaya'nın yanı sıra Bolu'nun diğer turistik bölgelerine erişimi de kolaylaştıracak.