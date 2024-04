Samsung Galaxy Week'te akıllı saat ve kulaklıklarda büyük indirim! İşte indirimli fiyatlar

Samsung, teknoloji meraklıları için heyecan verici bir duyuruyla karşımızda: Galaxy Week Kampanyası. Bu özel etkinlik, 19-29 Nisan tarihleri arasında Samsung'un resmi online mağazası shop.samsung.com.tr ve katılımcı diğer satış kanallarında gerçekleşecek. Kampanya kapsamında, seçili Galaxy telefonları alan tüketicilere Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch 6'da önemli indirimler sunulacak.

Seçili telefonlarla harika indirimler

Kampanya, Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 gibi Samsung'un en gözde akıllı telefonlarını kapsıyor. Bu telefonları satın alan tüketiciler, Galaxy Buds2 Pro'yu sadece 999 TL'ye, Galaxy Watch 6 44mm modelini ise sadece 1.999 TL'ye alma şansı yakalayacak.

Galaxy AI ve One UI 6.1 güncellemesi

Samsung, yapay zeka devrimini Galaxy S23 serisi ve Galaxy Z serisi ile başlatmaya devam ediyor. Yeni One UI 6.1 güncellemesiyle bu cihazlar, arama motoru kullanımını kolaylaştıran Google Circle to Search, not alma deneyimini geliştiren Not Asistanı ve fotoğraflara yapay zeka dokunuşu getiren Yaratıcı Düzenleme gibi yenilikçi özelliklere sahip. Ayrıca, yüz yüze iletişimde dil engellerini ortadan kaldıran Sözlü Çevirmen ve Live Translate özellikleri ile dil bariyerleri artık sorun olmaktan çıkıyor.

Üstün ses deneyimi: Galaxy Buds2 Pro

Galaxy Buds2 Pro, 360 Derece Ses, Aktif Gürültü Engelleme, 24-bit Ses ve Auracast gibi gelişmiş ses ve bağlantı özellikleri sunuyor. Ayrıca, Galaxy AI özellikleriyle uyumlu işlevleriyle dikkat çeken Galaxy Buds2 Pro, Galaxy S23 ve Galaxy Z serisi cihazlarda Sözlü Çevirmen özelliği ile konuşmalar sırasında sesleri ayrıştırarak daha etkili bir iletişim sağlıyor.

Kişiselleştirilmiş zindelik özellikleri

Galaxy Watch6, tavsiye edilen satış fiyatı 8.499 TL iken kampanya koşullarını yerine getiren tüketicilere sadece 1.999 TL'den sunulacak. Uyku Koçluğu ve egzersiz takibi gibi kişiselleştirilmiş zindelik özellikleri ile Galaxy Watch6, günlük yaşamınızda sağlığınızı ve aktivitelerinizi desteklemek için tasarlandı.