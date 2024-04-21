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Taylor Swift yine zirvede: 'The Tortured Poets Department' ile Spotify rekorları altüst etti!

Taylor Swift'in yeni albümü "The Tortured Poets Department", Spotify'da bir günde en çok dinlenen albüm oldu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Taylor Swift yine zirvede: 'The Tortured Poets Department' ile Spotify rekorları altüst etti! mask
Taylor Swift yine zirvede: 'The Tortured Poets Department' ile Spotify rekorları altüst etti!
Taylor Swift yine zirvede: 'The Tortured Poets Department' ile Spotify rekorları altüst etti!
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Taylor Swift'ten tarihi başarı: Spotify'da en çok dinlenen albüm

Taylor Swift, müzik dünyasında yeni bir rekora daha imza attı. Ünlü şarkıcı, "The Tortured Poets Department" adlı yeni albümüyle Spotify'da bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırdı. Swift'in bu başarısı, iki yıl önce 1,6 milyon kopya satan ve Grammy'de yılın albümü ödülünü kazanan "Midnights" albümünün ardından geldi.

Taylor Swift yine zirvede: 'The Tortured Poets Department' ile Spotify rekorları altüst etti!

Swift'in Yeni Albümü Rekor Kırdı

Taylor Swift'in "The Tortured Poets Department" albümü, Spotify'da bir gün içinde en fazla dinlenme sayısına ulaşarak müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Albüm, Swift'in kariyerindeki en yüksek dinlenme sayılarından birini elde etti ve global çapta ses getirdi.Taylor Swift yine zirvede: 'The Tortured Poets Department' ile Spotify rekorları altüst etti!

"The Tortured Poets Department": Yeni Bir Dönem

Taylor Swift, yeni albümüyle kişisel hikayelerini ve duygusal anları dile getiriyor. Albüm, özellikle Swift'in kalp kırıklıklarını ve eski ilişkilerine yönelik öfkesini işleyen 31 parçadan oluşuyor. İlk 16 parça planlanan saatte yayınlanırken, sürpriz bir şekilde eklenen 15 parça ile albüm tam bir müzik şölenine dönüştü.Taylor Swift yine zirvede: 'The Tortured Poets Department' ile Spotify rekorları altüst etti!

Albümdeki Dikkat Çeken Parçalar

Swift'in albümünde, İngiliz aktör Joe Alwyn ile olan ilişkisine göndermeler yapıldığı düşünülen "So Long, London" ve The 1975'in solisti Matty Healy ile yaşadığı aşktan esinlenildiği tahmin edilen "But Daddy I Love Him" gibi parçalar öne çıkıyor. Bu şarkılar, Swift'in duygusal dünyasına ışık tutuyor ve dinleyicilere samimi bir pencere açıyor.Taylor Swift yine zirvede: 'The Tortured Poets Department' ile Spotify rekorları altüst etti!

Swift'ten Albüm Hakkında Açıklamalar

Taylor Swift, albümü hakkında yaptığı açıklamada, "O bölüm kapandı. İntikam alınacak hiçbir şey yok, yaralar iyileştiğinde bir hesap da kalmıyor. En üzücü hikâyemizi anlattıktan sonra ondan kurtulabiliriz," dedi. Swift'in bu sözleri, albümünün arkasındaki duygusal motivasyonu ve sanatsal olgunluğunu vurguluyor.Taylor Swift yine zirvede: 'The Tortured Poets Department' ile Spotify rekorları altüst etti!

Taylor Swift, "The Tortured Poets Department" ile kariyerinde yeni bir dönem başlatıyor. Albüm, sanatsal derinliği ve kırılan rekorlarla müzik dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Swiftie'ler ve müzik eleştirmenleri, bu albümle Taylor Swift'in müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıldığını kutluyor.

21 Nis 2024 - 16:31 - Kültür-Sanat

Mahreç  Esra Perçin

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