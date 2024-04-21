Ordu'da üretilen çileğin ekonomiye katkısı 90 milyon TL!

Ordu'da Çilek üretiminin ekonomiye katkısı 90 milyon TL'YE ulaştı

Ordu, Türkiye – Ordu'nun zengin tarım alanlarından biri olan çilek bahçeleri, ekonomiye büyük katkı sağlamaya devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'ın açıklamalarına göre, çilek üretimi her geçen yıl artarak, bölge ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Rekor üretim ve beklenen rekolte

Geçen yıl 400 dekar alanda 1200 ton çilek üretildiği belirtilen Ordu'da, bu yılki çilek rekoltesinin 1400 tonu bulması bekleniyor. Bu artış, ildeki desteklemeler ve tarım politikalarının bir sonucu olarak görülüyor. Üretim alanlarının genişletilmesiyle birlikte, çilek üretiminin getirisi de artış gösteriyor.

Sürekli meyve veren bir dönem

Nisan ayından aralık ayına kadar sürekli meyve veren çilekler, uzun hasat dönemi sayesinde üreticilere sürekli gelir imkanı sunuyor. Yılmaz, çileğin yüksek getirisine dikkat çekerek, üreticilerin bu alana yönelmesinin ekonomik açıdan olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Pazar sorunu olmayan ürün

Çilek üretiminin başka bir avantajı ise pazarlama kolaylığı. Yılmaz'a göre, çilek, hem il içinde hem de dış piyasalarda kolaylıkla alıcı buluyor. Bu durum, çileğin Ordu ekonomisine olan katkısını daha da değerli kılıyor.

Ordu'nun tarım sektöründeki bu parlak yıldızı, 90 milyon TL'lik ekonomik katkı ile sadece yerel değil, aynı zamanda ulusal ekonomiye de önemli ölçüde fayda sağlıyor.

Tarım ve ekonomiye sürekli katkı

Bu yıl beklenen çilek üretiminin Ordu ekonomisine 90 milyon TL katkı sağlaması, bölgedeki tarım stratejilerinin başarısını gözler önüne seriyor. Çilek, Ordu'nun tarımsal üretimdeki çeşitliliğini ve potansiyelini artırarak, bölgeyi bir tarım merkezi haline getirmekte.