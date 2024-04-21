Türkiye otomotivde yükselişe geçti: ilk çeyrekte üretim ve ihracat arttı

Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatında ilk çeyrek yükselişi

İstanbul, Türkiye – Türkiye'nin otomotiv sektörü, 2024 yılının ilk çeyreğinde, üretim ve ihracat rakamlarında önemli artışlar kaydederek ekonomik gücünü ortaya koydu. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) son verilerine göre, üretim yüzde 3 artışla 377 bin 70 adede yükseldi, ihracat ise 9.2 milyar doları buldu.

Üretimde istikrarlı artış

2024'ün ilk üç ayında, Türkiye otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 377,070 araç üretti. Bu artış, otomobil üretiminde yüzde 7'lik bir yükselişle 238,274 adet olarak gerçekleşti. Traktör dahil toplam üretim ise 390,925 araca ulaştı.

İhracat rakamlarında dikkat çekici yükseliş

Otomotiv ihracatı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 256,511 adet oldu. Ticari araç ihracatı yüzde 5 artış gösterirken, otomobil ihracatı yüzde 2 geriledi. Toplam otomotiv sanayi ihracatı, dolar bazında yüzde 5 artışla 9.2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Pazar dinamikleri ve kapasite kullanımı

2024'ün ilk çeyreğinde, Türkiye'nin toplam otomotiv pazarı yüzde 24 artış göstererek 307,461 adet düzeyine ulaştı. Otomobil pazarı yüzde 33'lük bir artışla 233,389 adete yükseldi. Kapasite kullanım oranları ise otomobil ve hafif ticari araçlarda yüzde 77, kamyon grubunda yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Sektörel başarı ve geleceğe bakış

Türkiye otomotiv sektörü, yerel ve global pazarlarda kendini güçlü bir şekilde konumlandırarak, ekonomiye katkısını artırmaya devam ediyor. 2024 yılında da bu trendin devam etmesi ve otomotiv sektörünün Türkiye'nin ihracatında liderliğini sürdürmesi bekleniyor.

Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatındaki bu başarılı performans, sektörün dinamizmini ve rekabet gücünü gözler önüne seriyor, ülkenin ekonomik ilerlemesine önemli katkılar sunuyor.