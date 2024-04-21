23 Nisan’a özel MediaMarkt'tan çocuklar için devrimsel oyun deneyimi!

MediaMarkt, teknoloji ve dijital oyunların hakim olduğu çağımızda çocuklara yönelik farklı bir deneyim sunmak için İstanbul'daki Metropol AVM'de bulunan GameZone alanını dönüştürüyor. 20 Nisan'dan itibaren dört gün süreyle, çocuklar için özel olarak tasarlanan bu alanda geleneksel oyunlar yaşatılacak.

Geleneksel oyunlar çağı tekrar başlıyor

Günümüzde çocukların çoğunlukla dijital platformlarda vakit geçirmesi ve sosyal etkileşimden uzaklaşması, geleneksel oyunların unutulmasına neden oluyor. MediaMarkt, bu duruma dikkat çekerek, çocukların teknolojiden uzak, sağlıklı ve eğitici bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Metropol AVM'deki teknoloji alanını, 20-23 Nisan tarihleri arasında geleneksel çocuk oyunlarına ev sahipliği yapacak bir alana çeviriyor.

Çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir deneyim

MediaMarkt, çocuklara misket, beştaş, seksek, XOX, topaç gibi nostaljik sokak oyunlarını oynama fırsatı sunarken, bu oyunlarla birlikte takım çalışması, strateji geliştirme ve fiziksel aktivite gibi becerilerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu aktiviteler, çocukların hem eğlenmelerini hem de arkadaşlarıyla doğal bir sosyal etkileşim içinde bulunmalarını sağlayacak.

Sosyal sorumluluk projesi

Avrupa’nın önde gelen teknoloji perakendecilerinden biri olan MediaMarkt, bu özel etkinlikle çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Şirket, teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini dengelemek ve geleneksel oyunların değerini yeniden hatırlatmak için bu tür etkinliklere önem veriyor.

Nostalji ve eğlence Metropol AVM’de buluşuyor

MediaMarkt'ın bu etkinliği, çocukların geleneksel oyun kültürünü öğrenmelerinin yanı sıra, ebeveynler için de çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam sunuyor. 20-23 Nisan tarihleri arasında, İstanbul Metropol AVM'de gerçekleşecek bu özel etkinlik, hem çocuklara hem de ailelerine unutulmaz anlar yaşatacak.