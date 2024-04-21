Sıkı tedbirler devrede: Türkiye ekonomisinde tavizsiz program

Türkiye ekonomik programında kararlı

Ankara, Türkiye – Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik programını kesintisiz uygulama kararlılığını tekrar vurguladı. Bakan Şimşek, yapılan çalışmalarla yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 40'ın altında tutulacağını ve bu başarının ekonomide psikolojik bir rahatlama yaratacağını belirtti.

Sıkı ekonomik tedbirler ve hedefler

Türkiye'nin yıl sonu için belirlediği enflasyon hedefine ulaşmak amacıyla alınan sıkı tedbirlerin altını çizen Bakan Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerinin yanı sıra, gereksiz harcamaların kesilmesi gibi ek önlemlerin de uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda, kurumların sadece ek ödenek talepleri değil, mevcut bütçelerinden de kesintiler yapılacağına dikkat çekildi.

Yatırım ve harcamalarda seçici politikalar

Mehmet Şimşek, lojistik, tarımsal üretim ve deprem ödemeleri dışında yeni yatırımların yapılmayacağını ve ekonomik kaynakların bu alanlara yönlendirileceğini ifade etti. Böylece, ekonomik istikrarın sağlanması ve gereksiz harcamaların önlenmesi hedefleniyor.

Ekonomik istikrar ve gelecek vizyonu

Bakan Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine olan bağlılığını pekiştiriyor. Alınan tedbirler ve uygulanan programlar, Türkiye'nin global ekonomik dalgalanmalara karşı direncini artırma ve makroekonomik dengeleri koruma yolunda atılan adımlar olarak görülüyor.