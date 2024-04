Bodrum FK - Şanlıurfaspor'u maçının ardından İsmet Taşdemir ve Cihat Arslan’dan açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Bodrum FK, maçı 2-1 kazanarak kritik bir üç puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir maçı değerlendirdi. Taşdemir, "Uzun süredir beklediğimiz bir galibiyeti aldık. Özellikle iç sahada yaşadığımız galibiyet hasretini sonlandırdık. Takım olarak gol yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon ve maçı çevirebilmemiz, bu ligdeki tecrübemizin bir göstergesiydi," şeklinde konuştu.

Cihat Arslan: “Takım olarak daha üretken olmalıyız”

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maçın ardından yaptığı açıklamalarda takımın performansını değerlendirdi. Arslan, "Öne geçtikten sonra oyunu kontrol edemedik ve daha fazla gol şansı yaratmalıydık. Maalesef eksiklerimiz bu maçta bizi zorladı. Aldair gibi pozisyon değiştirerek oynayan oyuncularımız vardı ve bu durum bazı kritik hatalara neden oldu," dedi. Arslan ayrıca, takımın hem maddi hem de manevi daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ve şehrin takımı yalnız bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Her puan altın değerinde

Trendyol 1. Lig'de her hafta artan rekabet, takımları zorlu bir maratona sokuyor. Bodrum FK ve Şanlıurfaspor gibi takımların her puan mücadelesi, ligde kalma veya üst sıralara tırmanma yolundaki iddialarını doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda, her iki takımın teknik direktörlerinin maç sonu açıklamaları, takımlarının mevcut durumu ve ligdeki gelecekleri hakkında önemli ipuçları veriyor.