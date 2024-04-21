Galatasaray Süper Lig’de liderliğini sürdürdü: Fenerbahçe Trabzonspor karşısında ağır yara aldı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında futbolseverler, nefes kesen bir karşılaşmaya tanık oldu. Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda sergiledikleri etkileyici performansla maçı 4-2 kazanarak puanlarını 65'e yükseltti ve liderliklerini pekiştirdi.

İkinci yarıda muhteşem dönüş ve galibiyet

Galatasaray'ın bu kritik zaferi, ikinci yarıda gerçekleşen muhteşem bir dönüşe sahne oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan takım, ikinci yarıda attığı dört golle Ereğli Belediyespor'u mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray, liderlik koltuğunu sağlamlaştırırken, kalan iki maç öncesinde avantajını korumuş oldu.

Ankara Büyükşehir'den kritik galibiyet

Ligdeki diğer önemli maçta, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K, Beşiktaş ile Halit Kıvanç Stadyumu'nda karşılaştı. Ankara temsilcisi, sahadan 3-1'lik bir galibiyetle ayrılarak puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluk umutlarını son iki haftaya taşıdı. Bu galibiyet, Ankara ekibinin zirve takibini sürdürmesine olanak tanıdı.

Fenerbahçe Trabzonspor karşısında ağır yara aldı

Trabzon Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan ve ligin kritik maçlarından biri olan Trabzonspor - Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşması, Fenerbahçe için hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, rakibine 3-0 gibi net bir skorla mağlup oldu. Bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda ciddi bir darbe almasına neden oldu ve puan tablosunda 60 puanda kalarak liderin 5 puan gerisinde kaldı.

Ligde son düzlük

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, şampiyonluk yarışı her geçen hafta daha da kızışıyor. Galatasaray liderliğini sürdürürken, Ankara Büyükşehir ve diğer takımların kovalamacası nefes kesici bir sezon sonuna işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar, bu çekişmeli ligde kimin şampiyon olacağını belirleyecek.