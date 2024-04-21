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Batı Karadeniz’de alevler göğe yükseldi

Batı Karadeniz’in güzide şehri Zonguldak’ta Kozlu ilçesi Ören Köyü’nde Şevket Şen’e ait ahşap evde çıkan yangında alevler göğe yükseldi. Korkutan yangın, hızlı müdahaleyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla diğer evlere sıçraması önlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı…

İhlas Haber Ajansı
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Batı Karadeniz’de alevler göğe yükseldi mask
Batı Karadeniz’de alevler göğe yükseldi
Batı Karadeniz’de alevler göğe yükseldi
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ören köyünde yaşanan yangın faciası, sabah saatlerinde Şaban Şen’e ait ahşap evden başladı ve kısa sürede felakete dönüştü. Yangın, hızla yayılarak Mustafa Şen’e ait eve sıçradı ve diğer evlerde de maddi hasara neden oldu.

Batı Karadeniz’de alevler göğe yükseldi

Korkutan yangında alevler göğü sardı

Kozlu ilçesinde yaşanan yangın felaketinde, Şevket Şen’e ait evin çatısı ve ahırında da maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak destek sağladı.

Batı Karadeniz’de alevler göğe yükseldi

Yangın 3 saat sürdü

Üç saat boyunca süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri, diğer evlere sıçramaması için büyük çaba harcadı ve felaketin boyutlarını en aza indirmek için özverili bir şekilde çalıştı.

Batı Karadeniz’de alevler göğe yükseldi

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak ekipler tarafından başlatılan soruşturma ise hala devam ediyor. Olayın ardından bölgede tedbirler alınmış olup, güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu tür acil durumlarla başa çıkmak için toplumun birlikte hareket etmesi ve yetkililerin hızlı müdahalesi büyük önem taşımaktadır.

Batı Karadeniz’de alevler göğe yükseldi

# destek

21 Nis 2024 - 17:21 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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