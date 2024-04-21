Kan donduran iddia İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş sevgilisi tarafından mı öldürüldü?

Şok İddia: Ünlü Yarışmacı Sevgilisi Tarafından Öldürüldü!

Amerika'da yaşayan Taktaş'ın, eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ve sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği iddiaları sosyal medya ve basında geniş yer buldu.

Yarışmadan Skandal İddialara

Yağmur Taktaş, "İşte Benim Stilim" yarışması sayesinde tanınmış, yarışmanın tartışmalı isimlerinden Bahar Candan ile yakın arkadaşlık kurmuş ve sonrasında düşman olmuştu. Yarışma süresince cesur açıklamaları ve ünlü futbolcu Emre Mor ile yaşadığı mesajlaşma skandalıyla adından sıkça söz ettiren Taktaş, yarışma sonrası ABD'ye taşınmıştı.

Amerika'da Trajik Son

9 Nisan Salı günü, Ramazan arefesinde ABD'de yaşayan Taktaş'ın, kötü ilişkiler içinde olduğu bildirilen eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Genç kadının cenazesi, ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilerek toprağa verildi. Taktaş'ın annesine daha önceden, "Benim ölüm gelir Türkiye'ye" dediği söyleniyor, bu da trajedinin habercisi olmuş gibi duruyor.

Sosyal Medya Hesabı Ele Geçirildi

Yağmur Taktaş'ın ölümüyle birlikte, Instagram hesabında da korkunç bir değişiklik yaşandı. Eski sevgilisinin hesabı ele geçirdiği ve profil fotoğrafına "Exorcist" filminden Regan karakterinin bir görselini koyduğu iddia ediliyor. Bu durum, Taktaş'ın takipçileri arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

Yağmur Taktaş'ın hayatının ve trajik ölümünün detayları, Türkiye başta olmak üzere dünya genelindeki takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Bu trajik olay, sosyal medyanın ve kişisel ilişkilerin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.