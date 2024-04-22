Sakaryaspor – Keçiörengücü maçı sonrası Tahsim Tam ve Turgay Karslı’dan açıklamalar

Trendyol 1. Lig’in 31. haftası, futbol severlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sakaryaspor, kendi evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 2-1'lik skorla mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Rakiplerinin puan kaybettiği bu haftada, Sakaryaspor'un aldığı bu 3 puan, ligdeki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı oldu.

Tahsin Tam: "Basit hatalar pahalıya patladı"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, takımının performansını değerlendirdi. Tam, "Rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada alacağımız her puan çok kıymetliydi. Ancak Sakaryaspor gibi güçlü bir takıma karşı yapmış olduğumuz basit hatalar sonucu iki gol yedik ve bu da bizleri üzdü" dedi. Keçiörengücü'nün özellikle maçın son 20 dakikasında etkili olmaya çalıştığını ancak fırsatları değerlendiremediğini belirtti.

Turgay Karslı: "Hakkıyla kazanılan üç puan"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, takımının oyun stratejisini ve maçın sonucunu değerlendirerek, "Pas oyunumuz, top kontrolümüz ve hızlı geçişlerimiz oldukça başarılıydı. Rakibin oyuna sonradan kattığı oyuncular, bir miktar dengeleri değiştirse de, bu maçı hakkıyla kazandık" şeklinde konuştu. Karslı, oyuncularının gösterdiği mücadele gücünü ve taraftar desteğinin önemini vurgulayarak, kalan iç saha maçları için daha coşkulu bir taraftar desteği beklediklerini ifade etti.

Kalan maçlar ve taraftar beklentisi

Turgay Karslı, sezonun son iç saha maçlarına doğru taraftarların daha fazla desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. "Taraftar desteği, oyuncularımız için vazgeçilmez bir güç kaynağıdır. Özellikle son iç saha maçımızda daha coşkulu bir taraftar grubunu aramızda görmek istiyoruz" diyerek taraftarlara çağrıda bulundu.