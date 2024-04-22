El Clasico'da Real Madrid, son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!

La Liga'nın 32. haftasında futbol severler, tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico'ya tanık oldu. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşen bu büyük mücadelede Real Madrid, rakibi Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
İlk yarıda nefes kesen mücadele
Maçın hemen başında tempo oldukça yüksekti. Barcelona, maçın 6. dakikasında Andreas Christensen'in Raphinha'dan aldığı pasla ilk golü buldu ve 1-0 öne geçti. Ancak Real Madrid, bu gole 18. dakikada Junior Vinicius'un penaltıdan kaydettiği golle hızla cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının geri kalan dakikalarında her iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı.
İkinci yarıda gol düellosu
İkinci yarının başlarında maçın temposu düşmedi. 69. dakikada Barcelona, Fermin Lopez ile yeniden öne geçti. Real Madrid bu gole de çabuk cevap verdi ve 73. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle eşitliği sağladı. Maçın son anlarına doğru, 90+1. dakikada Jude Bellingham sahne aldı ve kritik bir anda Real Madrid'i 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu da belirledi.
Arda Güler sahaya çıkmadı
Maç kadrosunda yer almasına rağmen, milli oyuncu Arda Güler bu kritik karşılaşmada forma şansı bulamadı. Bu durum, teknik direktörün maç stratejisi ve oyuncu tercihleri açısından dikkat çekici bir detay olarak kayıtlara geçti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.