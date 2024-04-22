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El Clasico'da Real Madrid, son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!

Santiago Bernabeu'da nefes kesen bir El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. Jude Bellingham'ın maçın son anlarında attığı golle Madrid, La Liga şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

İhlas Haber Ajansı
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El Clasico'da Real Madrid, son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi! mask
El Clasico'da Real Madrid, son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!
El Clasico'da Real Madrid, son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!
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La Liga'nın 32. haftasında futbol severler, tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico'ya tanık oldu. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşen bu büyük mücadelede Real Madrid, rakibi Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

El Clasico'da Real Madrid, son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!

İlk yarıda nefes kesen mücadele

Maçın hemen başında tempo oldukça yüksekti. Barcelona, maçın 6. dakikasında Andreas Christensen'in Raphinha'dan aldığı pasla ilk golü buldu ve 1-0 öne geçti. Ancak Real Madrid, bu gole 18. dakikada Junior Vinicius'un penaltıdan kaydettiği golle hızla cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının geri kalan dakikalarında her iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı.

El Clasico'da Real Madrid, son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!

İkinci yarıda gol düellosu

İkinci yarının başlarında maçın temposu düşmedi. 69. dakikada Barcelona, Fermin Lopez ile yeniden öne geçti. Real Madrid bu gole de çabuk cevap verdi ve 73. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle eşitliği sağladı. Maçın son anlarına doğru, 90+1. dakikada Jude Bellingham sahne aldı ve kritik bir anda Real Madrid'i 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu da belirledi.

El Clasico'da Real Madrid, son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!

Arda Güler sahaya çıkmadı

Maç kadrosunda yer almasına rağmen, milli oyuncu Arda Güler bu kritik karşılaşmada forma şansı bulamadı. Bu durum, teknik direktörün maç stratejisi ve oyuncu tercihleri açısından dikkat çekici bir detay olarak kayıtlara geçti.

El Clasico'da Real Madrid, son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!

22 Nis 2024 - 09:20 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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