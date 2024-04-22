Düzceli halterciler Türkiye Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü

Düzce'nin genç haltercileri, Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Ordu'da düzenlenen şampiyonada 5 değerli madalya kazanarak, hem kendilerini hem de ilimizi gururlandırdılar.

Mücadele dolu dört gün

17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışma, Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular, zorlu ve rekabetçi bir ortamda hünerlerini sergiledi. Şampiyonada Düzce'den katılan sporcular, üstün performanslarıyla ön plana çıktı.

Şampiyonlar ve madalyalar

Bu yılki şampiyonada, Düzce'yi temsil eden sporcular arasında Ecmel Cebeci 40 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı başarıyı 49 kiloda Tuğba Kıvıkoğlu ve Cemre Topçu da göstererek altın madalyaların sahibi oldular. Yağız Yıldırgan 89 kiloda Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken, Emirhan İnce ise 45 kilo kategorisinde yarışarak büyük bir başarıya imza attı.

Geleceğin şampiyonları büyüyor

Düzceli genç halterciler, aldıkları bu sonuçlarla, hem kendilerinin hem de Düzce'nin adını ulusal düzeyde duyurmayı başardılar. Onların bu başarısı, gelecek yıllarda da benzer başarılar için büyük bir motivasyon kaynağı olacak.