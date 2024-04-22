UEFA Kupası'nda fırtına gibi esti Fenerbahçe ve Galatasaray'a kök söktürdü şimdi TFF 3. Lig'e düştü!

Denizlispor, Türkiye futbolunun köklü takımlarından biri, yaşadığı üzücü performans düşüklüğü sonucu TFF 3. Lig'e düşmüş bulunuyor. 1966'dan bu yana aralıksız olarak profesyonel liglerde yer alan ve geçmişte büyük başarılara imza atan Denizlispor, son yıllarda yaşadığı mali ve yönetimsel sorunlarla gündemdeydi.

Tarihi başarıların ardından düşüş

Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda son 16'ya kalarak Portekiz'in güçlü takımı Porto'ya yenilmiş ve büyük bir başarı elde etmişti. Ancak bu başarının ardından, takım Süper Lig'de istikrarlı bir performans sergileyemedi. 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlılar, 2020-2021 sezonunda bu ligden düşmüş, ardından 2022-2023 sezonunda da 1. Lig'e veda etmişti.

Üst üste lig düşmeleri

Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta da başarılı olamadı. Özellikle bu sezon İskenderunspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olması, takımın kaderini belirleyen maçlardan biri oldu. Bu yenilgi, Denizlispor'un bitime 2 hafta kala ligden düşmesini kesinleştirdi ve takım gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele etmek zorunda kalacak.

Gelecek adına planlar ve öngörüler

Denizlispor yönetimi, bu büyük düşüşün ardından takımı yeniden yapılandırmak ve eski parlak günlerine döndürmek için kolları sıvamış durumda. Ancak bu sürecin zorluğu, mevcut mali yapı ve altyapı sorunları göz önünde bulundurulduğunda, yeşil-siyahlıların önünde uzun ve zorlu bir yol olduğu aşikar.