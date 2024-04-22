Minik öğrencilerin yolu polis karakoluna düştü!

Polislerle Tanışma Fırsatı

Öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgiler verildi ve polis memurlarıyla samimi sohbetler yapıldı. Çocuklar, polislerin günlük yaşamını ve sorumluluklarını daha yakından öğrenme fırsatı buldu. Bu özel gün, polisler için de moral kaynağı oldu.

Trafik Polislerinden Önemli Dersler

Trafik polisleri tarafından düzenlenen etkileşimli sunumlarla çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Öğrencilere, trafik güvenliği konusunda bilinçlendirici bilgiler verilirken, velilere de trafikte daha dikkatli olmaları için düdük hediye edildi. Bu hediyelerle çocuklar, ailelerine trafikte uyarı yapma konusunda teşvik edildi.

Polislik Mesleğine İlgi Artıyor

Anaokulu öğrencilerinin polis karakoluna olan ziyareti, polislik mesleğine olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Çocukların erken yaşta bu tür sosyal etkinliklere katılması, meslekleri tanımaları açısından büyük önem taşıyor. Polis haftası çerçevesinde düzenlenen bu tür etkinlikler, toplumda polislik mesleğine olan saygı ve ilgiyi artırma amaçlıyor.

Polis Haftası Etkinlikleri Devam Edecek

Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, hafta boyunca devam edecek. Polis karakolunu ziyaret eden minik öğrenciler, polislerle geçirdikleri zamanı unutamayacaklar ve aldıkları bilgilerle trafikte daha bilinçli bireyler olarak büyüyecekler.