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Minik öğrencilerin yolu polis karakoluna düştü!

Polis Haftası dolayısıyla Düzce'de bulunan anaokulu öğrencileri, Çatana Polis Karakolunu ziyaret ederek polislik mesleğine ilk adımı attılar. 72 minik öğrenci, öğretmenleri eşliğinde karakola gelerek hem bilgi aldılar hem de polislerle keyifli vakit geçirdiler.

İhlas Haber Ajansı
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Minik öğrencilerin yolu polis karakoluna düştü! mask
Minik öğrencilerin yolu polis karakoluna düştü!
Minik öğrencilerin yolu polis karakoluna düştü!
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Polislerle Tanışma Fırsatı

Öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgiler verildi ve polis memurlarıyla samimi sohbetler yapıldı. Çocuklar, polislerin günlük yaşamını ve sorumluluklarını daha yakından öğrenme fırsatı buldu. Bu özel gün, polisler için de moral kaynağı oldu.

Minik öğrencilerin yolu polis karakoluna düştü!

Trafik Polislerinden Önemli Dersler

Trafik polisleri tarafından düzenlenen etkileşimli sunumlarla çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Öğrencilere, trafik güvenliği konusunda bilinçlendirici bilgiler verilirken, velilere de trafikte daha dikkatli olmaları için düdük hediye edildi. Bu hediyelerle çocuklar, ailelerine trafikte uyarı yapma konusunda teşvik edildi.

Polislik Mesleğine İlgi Artıyor

Anaokulu öğrencilerinin polis karakoluna olan ziyareti, polislik mesleğine olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Çocukların erken yaşta bu tür sosyal etkinliklere katılması, meslekleri tanımaları açısından büyük önem taşıyor. Polis haftası çerçevesinde düzenlenen bu tür etkinlikler, toplumda polislik mesleğine olan saygı ve ilgiyi artırma amaçlıyor.Minik öğrencilerin yolu polis karakoluna düştü!

Polis Haftası Etkinlikleri Devam Edecek

Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, hafta boyunca devam edecek. Polis karakolunu ziyaret eden minik öğrenciler, polislerle geçirdikleri zamanı unutamayacaklar ve aldıkları bilgilerle trafikte daha bilinçli bireyler olarak büyüyecekler.

# trafik, polis, ziyaret

22 Nis 2024 - 09:59 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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