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Fenerbahçe yetişemeyince Galatasaray kendi rekorunu egale etti

Galatasaray, Süper Lig’de Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini aldı ve rekorunu egale etti. RAMS Park'taki bu mücadele, sarı-kırmızılıların ev sahibi avantajını ve liderlik yolundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe yetişemeyince Galatasaray kendi rekorunu egale etti mask
Fenerbahçe yetişemeyince Galatasaray kendi rekorunu egale etti
Fenerbahçe yetişemeyince Galatasaray kendi rekorunu egale etti
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında RAMS Park’ta Pendikspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini aldı ve kendi rekorunu egale etti. Bu zaferle birlikte Galatasaray, puanını 90’a yükseltti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı.

Fenerbahçe yetişemeyince Galatasaray kendi rekorunu egale etti

Galatasaray kendi rekoruna ortak oldu

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kendi kırdığı ligde üst üste galibiyet rekorunu bu maçla birlikte tekrar egale etti. Cimbom'un bu sezonki başarılı performansı, Süper Lig'de zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor. Takım, bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve son olarak Pendikspor'u yenerek bu başarıya ulaştı.

Fenerbahçe yetişemeyince Galatasaray kendi rekorunu egale etti

Galatasaray’ın ev sahası avantajı

Galatasaray, Pendikspor karşılaşmasıyla birlikte sahasında üst üste 34 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında en son 2022-2023 sezonunda Giresunspor’a yenilmişti. O tarihten bu yana evinde oynadığı lig maçlarında 32 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sezon ise evinde oynadığı 17 karşılaşmada tamamında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe yetişemeyince Galatasaray kendi rekorunu egale etti

Fenerbahçe ile puan farkı açılıyor

Galatasaray, bu galibiyetle ligdeki en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, kalan maçlarında da formunu koruyarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Fenerbahçe yetişemeyince Galatasaray kendi rekorunu egale etti

21 maçlık seri

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda Hatayspor'a karşı aldığı son mağlubiyetten bu yana yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar, Pendikspor ve Alanyaspor'u 2'şer kez mağlup ederken, diğer takımlarla da çekişmeli mücadelelere imza attı. Fenerbahçe ve Sivasspor'la berabere kalan Galatasaray, Adana Demirspor'la gelecek hafta deplasmanda karşılaşacak.

# adana, fenerbahçe

22 Nis 2024 - 09:57 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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