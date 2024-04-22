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Fenerbahçe’nin korkulu rüyası amatöre düştü!

Fenerbahçe’nin korkulu rüyası, TFF 3. Lig'deki son maçında Erbaaspor'a yenilerek amatör lige düştü. Takım, geçmişte Süper Lig başarıları ve kupalarıyla tanınıyordu, ancak şimdi yeni bir başlangıca adım atıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe’nin korkulu rüyası amatöre düştü! mask
Fenerbahçe’nin korkulu rüyası amatöre düştü!
Fenerbahçe’nin korkulu rüyası amatöre düştü!
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Bir zamanlar Türk futbolunun zirvesinde yer alan Akhisarspor, dramatik bir şekilde amatör lige düşme acısıyla karşı karşıya. TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akhisar ekibi, ligin bitimine bir hafta kala kendi evinde Erbaaspor'a 6-2 gibi ağır bir mağlubiyet alarak amatör kümeye düşmenin kesinleştiği anları yaşadı.

Fenerbahçe’nin korkulu rüyası amatöre düştü!

Akhisarspor – Erbaaspor maç özeti

Akhisarspor, 29. hafta mücadelesinde, grubun ikinci sıradaki güçlü rakibi Erbaaspor’u ağırladı. Mücadele dolu maçta ilk gol, 22. dakikada Erbaaspor'un yetenekli oyuncusu Atalay Yıldırım'dan geldi. Akhisarspor, Bertuğ Uz'un 26. dakikada attığı golle kısa süreli bir umut ışığı yaksa da, Erbaaspor 34, 35 ve 45. dakikalarda Emirhan Çavuş, Alperen Doğan ve tekrar Atalay Yıldırım'ın golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da Erbaaspor’un üstünlüğü devam etti ve 71. dakikada Berat Yaman, 73. dakikada ise Tahsin Hacımustafaoğlu'nun golleriyle farkı açtı. Akhisarspor'dan Bora Yılmaz'ın 87. dakikada attığı gol maçın sonucunu 6-2 olarak belirledi.

Fenerbahçe’nin korkulu rüyası amatöre düştü!

Bir dönemin sonu

Akhisarspor, Süper Lig'de geçirdiği parlak günlerden sonra, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle Türk futbolunda adından sıkça söz ettirmişti. UEFA Kupası'nda da boy gösteren ekip, artık amatör kümede mücadele etmek zorunda kalacak. Bu durum, bir zamanlar zirvede olan bir takım için hem taraftarları hem de futbol camiası için üzücü bir son oldu.

Fenerbahçe’nin korkulu rüyası amatöre düştü!

Gözler Akhisarspor’da

Bu tarihi düşüş, Akhisarspor'un gelecek sezon amatör liglerde nasıl bir performans göstereceği ve tekrar eski başarılarına ulaşıp ulaşamayacağı sorularını da beraberinde getiriyor. Bu süreçte, tüm gözler takımın yeniden yapılanma sürecine ve gelecek stratejilerine çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe’nin korkulu rüyası amatöre düştü!

# türkiye

22 Nis 2024 - 10:06 Manisa/ Akhisar- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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