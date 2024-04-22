Şehit babasının vefat ettiği tarih yürekleri burktu!

Şehadet Yıldönümünde Hüzünlü Veda

Oğlunun şehadet yıldönümünde vefat eden Cemil Akman için Taşköprü Merkez Taş Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Taşköprü Kaymakam Vekili ve Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Bulut gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan da hazır bulundu.

Toplumun Gözyaşlarıyla Son Görev

Cemil Akman, şehit oğlu Adem Akman'ın yanına, gözyaşları arasında Merkez Zımbıllı Mezarlığı'nda defnedildi. Toplum, bu hüzünlü günde Akman ailesine destek olmak için geniş katılım gösterdi. Cemil Akman'ın vefatı, oğlunun şehit olduğu tarihe denk gelmesi ile Siirt ve Taşköprü topluluklarında büyük bir tesadüf ve duygusal anlam yüklendi.

Tören ve Katılımcılar

Cenaze törenine, bölge halkının yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Toplum, Cemil Akman'ın ardından şehit oğlu ile birlikte huzura kavuştuğuna inanarak, bu anlamlı vedaya şahitlik etti.